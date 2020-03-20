Molotofkokteyli atılan iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika

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Molotofkokteyli atılan iş yerinde yangın çıktı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir markete molotofkokteyli atarak yangına neden olan 2 şüpheli aranıyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir markete molotofkokteyli atarak yangına neden olan 2 şüpheli aranıyor.
Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'ndaki bir markete gelen 2 kadın, molotofkokteyli atarak kaçtı.
Markette çıkan yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürülemeyince olay yerine itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin alevleri söndürmesinin ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:33 Kaynak: AA
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