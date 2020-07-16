Molotofkokteylli kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

Molotofkokteylli kavga güvenlik kamerasında

ADANA'da alkol alınca masaları devirdikleri restoranı, iş yeri sahibi, "Hesabınız ödendi.

ADANA'da alkol alınca masaları devirdikleri restoranı, iş yeri sahibi, "Hesabınız ödendi. Buradan gidin" dediği için gece yarısı kurşunlayan, sabah saatlerinde de molotof kokteyli atarak ateş veren Mehmet T. ve 2 arkadaşı tutuklandı. Molotoflu saldırı sırasında bacağından vurulan Mehmet T. ile arkadaşlarının karıştığı kavganın görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 11 Temmuz gecesi Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorantta alkol alan Mehmet T. (19) ile arkadaşları Mustafa T. (21), Bakan S. (19), Ramazan T. (21) ve Ömer C. (20) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bazıları masaları devirdi. Bunun üzerine restoran sahibi Mehmet T. (62), oğlu Cihan T. ile birlikte grubun yanına gelerek, iş yerinden gitmelerini istedi. Grup, hesabı ödemek isteyince de Cihan T., "Sizin hesabınız ödendi" dedi. Sinirlenen Mehmet T., "Bizim hesabımızı kimse ödeyemez" diyerek, Cihan T.'nin üzerine yürüdü. Çıkan kavgada Cihan T., Ramazan T.'yi sopayla dövdü. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Ramazan T. arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Cihan T. ise gözaltına alındı. Ancak Mehmet T., Mustafa T., Bakan T. ve Ömer C., otomobille geri gelip, iş yerine tabancayla ateş edip, taş attı. Şüpheliler kaçtı. Sabah saatlerinde ise Mehmet T., yeniden restoranın önüne gelerek, yanında getirdiği 3 molotof kokteylini içeri attı.

Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
Sesleri duyan ve iş yerinin yandığını gören restoran sahibi Mehmet T. de pompalı tüfekle Mehmet T.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Mehmet T., gelen arkadaşları tarafından otomobille götürüldü. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

HESAPLARININ ÖDENMESİNE SİNİRLENMİŞLER

Polis, Mehmet T.'yi vuran restoran sahibini gözaltına aldı. İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, tespit edilen plakadan otomobilin Nihat Ö. tarafından kiralandığını belirledi. Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda, Nihat Ö., Mehmet T., Mustafa T., Bakan T. ve Ömer C., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 2 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, hesaplarının ödendiğinin söylenmesi üzerine sinirlendiklerini, çıkan kavgada arkadaşlarının ağır yaralanması nedeniyle iş yerini molotofkokteyli atıp, kurşunladıklarını kabul ettikleri öne sürüldü.

TUTUKLANDILAR

Adliyeye sevke edilen şüphelilerden Cihan T., mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Mehmet T., Mustafa T. ve Ömer C., tutuklanırken, Nihat Ö., Bakan T. ve restoran sahibi Mehmet T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Molotofkokteylli kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:38 Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:45 Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:47 AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
17:38
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
16:45
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 17:51:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Molotofkokteylli kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]