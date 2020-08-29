Moloz altındaki kedileri işçilerin dikkati kurtardı - Son Dakika

Moloz yığınlarının altına sığınan 2 yavru kedi Bahçelievler Belediyesi temizlik ekiplerinin dikkati sayesinde iş makinesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bahçelievler'de, yol kenarındaki inşaat atıklarını temizleyen belediye ekipleri, çalışmaları sırasında molozların altından gelen sesleri duyarak, iki yavru kedinin orada olduğunu fark etti. Ekipler, çalışmayı hemen durdurup yavru kedileri molozların altından çıkartarak çalışan iş makinesinin altında kalmaktan son anda kurtardı.

Temizlik ekipleri, Bahçelievler Belediyesi veterinerlik birimini arayarak durumu bildirdi. Olayın yaşandığı yere gelen veteriner ekibi, iki yavru kediyi alıp hızla belediyenin hayvan tedavi merkezine götürdü. Korkmuş ve aç olan yavru kedilerin ilk muayeneleri veteriner hekim tarafından yapıldıktan sonra merkezde bulunan bir anne kedinin altına verilerek kontrol altına alındı.

"Enkazın altına baktığımda iki yavru kediyi gördüm"

Yaşananları anlatan belediye temizlik işçisi Uğur Aktaş: "Bahçelievler Belediyesi temizlik çalışanlarıyız. Sokaktaki temizlik çalışmamız esnasında enkaz altından ses geldiğini fark ettim. ve hemen kepçe operatörümüze durmasını ikaz ettim. Enkazın altına baktığımda iki yavru kediyi gördüm. Can kurtardığım için, hayat kurtardığım için mutluyum" diye konuştu.

"Şuan bu yavrular bize emanetler"

Kedilerle ilgili konuşan belediye veterineri Mehmet Safa Dölek: "Temizlik yapan arkadaşlarımız yavru kedileri kurtarmışlar; büyük ihtimalle anneleri genç; yavrulara bakamamış, bırakıp gitmiş. Şuan bu yavrular bize emanetler. Biz de diğer anne kedilerin altına vereceğiz. Onların emzirmesini sağlayacağız. Daha sonra da, belli bir büyüklüğü geldiklerinde Bahçelievler sokaklarına salacağız" dedi. - İSTANBUL