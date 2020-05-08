Moloz'daki caminin çevresi bölgeye yeni bir ivme kazandıracak - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Moloz mevkisinde yapımı devam eden caminin çevresinde de yeni yaşam ve rekreasyon alanı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'den faaliyetleri ve talepleri ile ilgili bilgi aldığını belirtti.

Yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığı Arsin OSB'nin, Trabzon'un çok önemli bir istihdam merkezi olduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, Arsin OSB'ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar hakkında da OSB Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verdiğini aktardı.

Kentte yapılması planlanan çalışmalara da dikkati çeken Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Çok önem verdiğimiz çalışmalarımız arasında yer alan yeni otogarın proje aşaması tamamlandı. Mayıs sonu, Haziran başı gibi yapımına başlıyoruz. Yine şu anda Trabzon'da büyük bir içme suyu projesi başlatıyoruz. Projenin yüzde 60'ı Avrupa Birliği, yüzde 25'i Büyükşehir Belediyemiz, yüzde 15'i ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Bu projeyi 2024 yılına girmeden bitirmeyi hedefliyoruz."

Zorluoğlu, Moloz mevkisinde yapımı devam eden caminin çevresinde de yeni yaşam ve rekreasyon alanı çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Caminin çevresinde yapılan yeni yaşam ve rekreasyon alanı da o bölgeye yeni bir ivme kazandıracak. Burada 180 dönüm alanımız var. Doğu ve batı tarafından gelen dolmuş hatlarımız Moloz mevkisinde depolanacak. Ayrıca Ortahisar ilçemizdeki dolmuşlarımızı da bu alana alacağız. Trabzon'da bir Ulaşım Master Planı yapılacak. Bu plan yapıldıktan sonra kent trafiği hakkında daha detaylı çözümler ortaya çıkacak."