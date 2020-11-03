İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalardaki kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, enkazlardan çıkan molozlar Menemen içesindeki özel bir alana getirilip, dökülüyor. Getirilen molozlor içinde, depremzedeler açısından maddi ve manevi değeri bulunan eşyalarının kaybolmaması için adres kayıtlarına göre farklı adalar oluşturuluyor.
Deprem'de yıkılan binaların yoğun olduğu Bayraklı'ya 34 kilometre, Bornova ilçesine ise 43 kilometre mesafedeki döküm alanına, günde ortalama 100 kamyon moloz getiriliyor. Molozlar, hangi sokak ve hangi binadan getirildiği işaretlendikten sonra bu alana dökülüyor. İZBETON Genel Müdürlüğü personelinin görev yaptığı moloz döküm alanın güvenliğini ise polis ekipleri sağlıyor. Alana şimdilik ailelerin girmesine izin verilmiyor.İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, moloz döküm alanında da tarama çalışmalarının başlayacağını, evlerini yitiren İzmirlilerin, en azından anılarına ve özel eşyalarına kavuşturulmasını hedeflediklerini belirtti. Kaya, depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı ve Bornova'daki Doğanlar Apartmanı'nın enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını da söyledi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Moloz döküm alanında, özel güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika