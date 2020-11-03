Moloz döküm alanında, özel güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalardaki kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, enkazlardan çıkan molozlar Menemen içesindeki özel bir alana getirilip, dökülüyor. Getirilen molozlor içinde, depremzedeler açısından maddi ve manevi değeri bulunan eşyalarının kaybolmaması için adres kayıtlarına göre farklı adalar oluşturuluyor.

Deprem'de yıkılan binaların yoğun olduğu Bayraklı'ya 34 kilometre, Bornova ilçesine ise 43 kilometre mesafedeki döküm alanına, günde ortalama 100 kamyon moloz getiriliyor. Molozlar, hangi sokak ve hangi binadan getirildiği işaretlendikten sonra bu alana dökülüyor. İZBETON Genel Müdürlüğü personelinin görev yaptığı moloz döküm alanın güvenliğini ise polis ekipleri sağlıyor. Alana şimdilik ailelerin girmesine izin verilmiyor.