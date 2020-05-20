Moloz'un çehresi değişecek - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Moloz mevkisinde inşa edilen caminin çevresine Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan 180 dönümlük yeni yaşam ve rekreasyon alanının proje aşaması tamamlandı. Moloz'a farklı bir görünüm kazandıracak projenin temmuz ayında ihaleye çıkarılması hedefleniyor.



Moloz'un çehresini değiştirerek bambaşka bir yaşam alanı oluşturmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, proje aşamasının tamamlanmasının ardından ihale sürecini başlatmaya hazırlanıyor.



Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Moloz'da hayata geçirilecek yeni yaşam ve rekreasyon alanı projesinde planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Bu kapsamda Moloz rekreasyon ve yaşam alanı projesi içerisinde yapılacak çalışmalar şu şekilde sıralandı:



"Doğudan ve batıdan gelen minibüsler için depolama alanı, merkezdeki minibüsler için depolama alanı, 700 araçlık otopark, Çocuklar ve gençler için Planetaryum (Gezegenevi), Avrasya Pazarı yerleşkesi, Uzun yıllardır planlanan, atölyeleri ve satış yerleriyle Kuyumcukent, Alternatif bir miting alanı ile dinlenme ve yaşam alanları."



Hayata geçirilecek yeni yaşam ve rekreasyon alanının Moloz mevkisine yeni bir ivme kazandıracağını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu "180 dönüm alan üzerinde yapacağımız çalışmalarla, o bölgeyi bambaşka bir yaşam alanına çevirmek istiyoruz. Doğu ve batı tarafından gelen dolmuş hatlarımız ile Ortahisar ilçemizdeki dolmuşlarımızı bu alanda depolayacağız. Yine proje kapsamında şehirde uzun yıllardır planlanan Kuyumcukent ile 700 araçlık otopark da çalışmalarımız arasında yer alıyor. Avrasya Pazarı yerleşkesi, dinlenme yerleri ile çocuklarımız ve gençlerimiz için gezegenevi çalışması da yaparak Moloz'u yeni bir çehreye kavuşturmak istiyoruz. Tüm bunları gerçekleştirmek için titiz bir proje süreci geçirdik. Çünkü iyi ve eksiksiz hazırlanmış bir projenin, uygulamanın da sorunsuz ilerlemesini sağladığına inanıyoruz. Projemizi inşallah temmuz ayında ihaleye çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON