Moloz yığınlarına sıkışan köpek kurtarıldı
12 dakika önce
Şanlıurfa'da moloz yığınlarına sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:10 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da moloz yığınlarına sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde dökülen moloz yığınlarına sıkışan köpek yavrusunu gören vatandaşlar, hayvanı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yavru köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Köpek, daha sonra yaşam alanına salıverildi.
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