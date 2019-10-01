Son Dakika Haberleri: Moloz yığınlarına sıkışan köpek kurtarıldı
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Moloz yığınlarına sıkışan köpek kurtarıldı

12 dakika önce

Şanlıurfa'da moloz yığınlarına sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Moloz yığınlarına sıkışan köpek kurtarıldı, System.String[]

Şanlıurfa'da moloz yığınlarına sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde dökülen moloz yığınlarına sıkışan köpek yavrusunu gören vatandaşlar, hayvanı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yavru köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Köpek, daha sonra yaşam alanına salıverildi.

Süleymaniye Mahallesi, Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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