Moloz yığınlarından çıkan şampiyon: Altay Pirge

Karamürselli sporcu Altay Pirge, 2 yıl boyunca tüm gün moloz taşıyıp, akşam yapabildiği idmanlarla Türkiye Jiu Jitsu Şampiyonası'nda birinci olurken, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonalarına dikti. Yaklaşık 10 yıldır jiu jitsu ile uğraşan, son iki senedir ciddi anlamda şampiyonalara hazırlanan 28 yaşındaki sporcu, 2018 yılındaki Türkiye Şampiyonası'nda, moloz işçisi olarak çalıştığı Karamürsel Belediyesi'nden izin alamadığı için katılamadığını belirterek, "Bu olay şevkimi kırmadı, aksine hırslandım. Üç ay boyunca her akşam 17.00'de paydos ettikten sonra idman yaptım. Yıllık iznimi kullanarak Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve newaza kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldum" dedi.



"Kuru idmanla turnuvaya gidemezdim"



Bu başarısının ardından 1-3 Kasım'da Antalya'da yapılacak Uluslararası ADCC Turnuvası ile 8 Kasım'da Gürcistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başladığını belirten Pirge, Karamürsel Belediyesi'nden işini değiştirmelerini istediğini belirterek "Sonuçta ülkemi ve şehrimizi temsil edeceğim. Bu konuda belediyeden biraz anlayış bekledim. Avrupa ve dünya arenaları çok farklı. Tüm gün moloz toplayıp akşam kuru bir idman yaparak dünyanın en iyi sporcularının karşısına çıkamam. Belediye bünyesindeki pehlivanların yaptığı spor salonu görevlisi bir görev bekledim. İlk başta olumlu yaklaşılsa da sonra bir türlü beklediğim değişiklik olmadı. Benim de vaktim azalıyordu. Gelinen noktada iş veya spordan birini seçmem gerekiyordu. Ben de sporu seçtim ve belediyedeki işimden ayrılmak durumunda kaldım" ifadelerini kullandı.



Tüm masraflar cebinden



Şu anda haftanın dört günü İstanbul'da idman yaptığını, İstanbul-Karamürsel arasındaki yol masraflarını kendi cebinden karşılığını belirten Altay Pirge, "Sponsor arayışlarım sürüyor. Ayrıca bana kolaylık sağlayacak bir belediyenin de desteğine ihtiyacım var. Her şey yolunda giderse 2-3 yıl içinde dünya arenasında zirvede olma niyetim var" diye konuştu.



Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi, ismini Türkiye'de daha çok yağlı güreşle duyuran bir kent… Gazanfer Bilge, Aydın Demir, İzzet Açıkbaş, Ahmet Taşçı, Kadir Birlik gibi önemli önemli başpehlivanlar çıkaran Karamürsel'de Belediye, bünyesinde yağlı güreşçileri de barındırıyor. Türkiye'de birçok belediye, bünyesinde işçi kadrosunda bulunan güreşçilerin mesai yapmaları beklenmezken, Karamürsel Belediyesi ise bu konuda daha hassas. Belediye kadrosunda bulunan pehlivanları, kadın ve çocukların spor yaptığı merkezde yönetici, temizlik işçisi, bekçilik gibi işlerde görevlendirmiş durumda ve turnuvalar hariç mesai saatlerinde görev başında bulunmaları bekleniyor.



Karamürsel Belediyesi'nden açıklama



Konuyla ilgili Hürriyet'in ulaştığı Karamürsel Belediyesi yetkilileri, "Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım her zaman sporun yanında olmuş, sporcuları desteklemiş ve halen desteklemekte olan biridir. Altay Pirge belediyemiz bünyesinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çalışmıştır. Karamürsel Belediyesi'nin her biriminde liyakat çok önemlidir. Muhtemelen, Pirge'nin eğitim ve becerilerine uygun bir alanda boşluk olmadığından talep ettiği görev değişikliği o dönemde gerçekleştirilememiştir" ifadelerini kullandı.



Yine belediyeden yapılan açıklamada pehlivanların durumuyla ilgili olarak da "Pehlivanlarımız spor salonlarında görevli olup çoğu yönetici durumundadır. Bu sayede gün içinde antrenman yapma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca güreş turnuvaları olduğunda kendilerine izin verilmektedir. Kendileri de bu durumdan memnundur" denildi.