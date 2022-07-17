MOLOZ YIĞINLARIYLA KAPLI ALAN, LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

MOLOZ YIĞINLARIYLA KAPLI ALAN, LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜ

17.07.2022 12:19

KONYA'da daha önce moloz yığınlarıyla kaplı alan şimdi binlerce kişinin ziyaret ettiği lavanta bahçesine dönüştü.

KONYA'da daha önce moloz yığınlarıyla kaplı alan şimdi binlerce kişinin ziyaret ettiği lavanta bahçesine dönüştü.

Karatay Belediyesi, 2 yıl önce molozların döküldüğü alanın 90 bin metrekaresine lavanta ekti. Verim alınması üzerine ekili alanı 400 bin metrekareye çıkartıp lavanta bahçesi oluşturdu. Konya Ovası'ndaki lavanta bahçesine binlerce kişi gelip, fotoğraf çektiriyor. Bahçede lavanda günleri düzenlediklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Burası 400 yüz bin metrekarelik bir alan. 90 bin metrekaresini 2019 yılında ekmiştik. Diğer kalan geri kalan kısmını da geçen yıl ektik. Uçsuz bucaksız lavanta bahçeleri. Hemşerilerimiz de yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor' dedi.

ALAN MOLOZ YIĞINLARIYLA DOLUYDU

Kılca, alanın geçmişte atıl bir durumda olduğunu belirterek, 'Bu gördüğünüz alanlar daha önceden moloz yığınlarıyla dolu alanlardı. Önce oraları temizledik, dikime hazır hale getirdik. Etrafını telle çevirdik. Şu an da görmüş olduğunuz bu görüntüleri elde ettik. Konya'mızın güzelliğine güzellik katmış olduk. Biliyorsunuz lavanta ürünleri hem kozmetik alanında hem de temizlik alanında yoğun kullanılan ürünler. Katma değeri yüksek ürünler. Aynı zamanda susuzluğa dayanıklı bir ürün. Hem çiftçilerimize örnek olsun, onlara bir bu ürünü gösterelim diye böyle bir ürünü tercih etmiş olduk, hem de katma değer üretmek için böyle bir ürünü tercih ettik. Aynı zamanda Konya turizmine şu an da ciddi anlamda katkısı var. Konya dışından ve hatta az önce karşılaştık yurt dışından gelen misafirlerimiz de var. Burayı görmeye geliyorlar. Hakikaten görseli büyüleyici bir alan oluştu' ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü Son dakika... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: DHA

Karatay Belediyesi, Hasan Kılca, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOLOZ YIĞINLARIYLA KAPLI ALAN, LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 Galatasaray, Benfica'dan Seferovic'i kadrosuna kattı! 15 maçta forma giyerse bonservisi de alınacak
11:41 Konyaspor'dan forvete yıldız takviyesi! Dünyaca ünlü golcü Pato'nun transferinde sona gelindi
11:40 ABD'de korkunç görüntüler! Nehre düşen kadın timsahlar tarafından saniyeler içerisinde parçalandı
11:28 Gelin ve damadın düğündeki erotik dansı ortalğı karıştırdı! O anları gören kaynana adeta yüz felci geçirdi
11:22 Burak Yılmaz'dan Süper Lig yorumu: Fenerbahçe'nin harika bir hocası var, şampiyonluk için ciddi avantajlılar
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 12:31:27. #1.13#
SON DAKİKA: MOLOZ YIĞINLARIYLA KAPLI ALAN, LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement