MOLOZ YIĞINLARIYLA KAPLI ALAN, LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜ

KONYA'da daha önce moloz yığınlarıyla kaplı alan şimdi binlerce kişinin ziyaret ettiği lavanta bahçesine dönüştü.

Karatay Belediyesi, 2 yıl önce molozların döküldüğü alanın 90 bin metrekaresine lavanta ekti. Verim alınması üzerine ekili alanı 400 bin metrekareye çıkartıp lavanta bahçesi oluşturdu. Konya Ovası'ndaki lavanta bahçesine binlerce kişi gelip, fotoğraf çektiriyor. Bahçede lavanda günleri düzenlediklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Burası 400 yüz bin metrekarelik bir alan. 90 bin metrekaresini 2019 yılında ekmiştik. Diğer kalan geri kalan kısmını da geçen yıl ektik. Uçsuz bucaksız lavanta bahçeleri. Hemşerilerimiz de yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor' dedi.

ALAN MOLOZ YIĞINLARIYLA DOLUYDU

Kılca, alanın geçmişte atıl bir durumda olduğunu belirterek, 'Bu gördüğünüz alanlar daha önceden moloz yığınlarıyla dolu alanlardı. Önce oraları temizledik, dikime hazır hale getirdik. Etrafını telle çevirdik. Şu an da görmüş olduğunuz bu görüntüleri elde ettik. Konya'mızın güzelliğine güzellik katmış olduk. Biliyorsunuz lavanta ürünleri hem kozmetik alanında hem de temizlik alanında yoğun kullanılan ürünler. Katma değeri yüksek ürünler. Aynı zamanda susuzluğa dayanıklı bir ürün. Hem çiftçilerimize örnek olsun, onlara bir bu ürünü gösterelim diye böyle bir ürünü tercih etmiş olduk, hem de katma değer üretmek için böyle bir ürünü tercih ettik. Aynı zamanda Konya turizmine şu an da ciddi anlamda katkısı var. Konya dışından ve hatta az önce karşılaştık yurt dışından gelen misafirlerimiz de var. Burayı görmeye geliyorlar. Hakikaten görseli büyüleyici bir alan oluştu' ifadelerini kullandı.