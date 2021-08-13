Molozlar arasında buldukları bayrağı temizleyerek emniyet amirliğine astılar - Son Dakika

Molozlar arasında buldukları bayrağı temizleyerek emniyet amirliğine astılar

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gerçekleşen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için ilçeye gelen AFAD ekipleri, molozlar arasında bulduğu Türk bayrağını İlçe Emniyet Amirliği'ne astı.

Yoğun yağış sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan Ezine Çayı'nın taşması ile birlikte ilçe sular altında kaldı. Birçok vatandaşın etkilendiği ilçeye yardım ve arama kurtarma çalışmaları için gelen AFAD ekipleri, yaptığı çalışmalar esnasında moloz yığınlarının arasında bulduğu Türk bayrağını temizleyerek İlçe Emniyet Amirliği'nin binasına astı.