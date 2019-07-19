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Molozlar kalktı yapılaşma başladı

1 saat önce

Önder Mahallesi sakinleriyle buluşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, mahalleden 3 ayda 7 bin kamyon moloz toplandığını ve bu çalışmayla bölgedeki yapılaşmanın önündeki engelin kalktığını ifade etti.

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Önder Mahallesi sakinleriyle buluşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, mahalleden 3 ayda 7 bin kamyon moloz toplandığını ve bu çalışmayla bölgedeki yapılaşmanın önündeki engelin kalktığını ifade etti.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Önder Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Beşikkaya Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Balcı'nın ikinci durağı Önder Mahallesi oldu. Samimi ve sevgi dolu bir atmosferde gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleri, mahalleleri ile ilgili istek, görüş ve önerilerini bizzat Başkan Balcı'ya iletmenin mutluluğunu yaşadılar. Önder Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde vatandaşların yakın ilgisiyle karşılanan Başkan Balcı, bölgenin hızla değişmekte ve yapılaşmakta olduğunu söyledi.

"Yapılaşmanın önündeki engeller kalktı"

Göreve geldikleri günden bu yana Önder Mahallesi'nde yapılaşmasının önündeki engelleri kaldırmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı, "Önder'den yılların birikimi olan molozları kaldırdık. Sadece 3 ayda, buradan 7 bin kamyon moloz temizledik. Bölgedeki yapılaşmanın hızlı bir şekilde ilerleyememesinin önündeki en önemli engellerden biri buydu, bu engeli de ortadan kaldırdık. Şimdi hak sahipleri müteahhitlerle anlaşıyor ve Önder Mahallesi hızla değişiyor. Moloz kaldırılan alanlarda bazı binaların temellerinin atılmaya başlandığını görmek bizleri mutlu ediyor. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın daima yanında oluyor, istek ve önerilerini asla göz ardı etmiyoruz. Altındağımızı hep birlikte güzelleştireceğiz." dedi.

"Mahalle Buluşmaları" uygulamasından Altındağlı vatandaşların çok memnun olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, bu buluşmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:04 Kaynak: İHA
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