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Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı - Son Dakika

Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı

18.08.2021 09:48

Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı Yavru kediler yıkım yapanların dikkati sayesinde kurtarıldı Bahçelievler'de kentsel dönüşümde olan bir binanın molozları arasına sığınan iki yavru kedi, yıkım şirketinin sahibinin dikkati sayesinde sağ salim kurtarıldı.

Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı

Yavru kediler yıkım yapanların dikkati sayesinde kurtarıldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de kentsel dönüşümde olan bir binanın molozları arasına sığınan iki yavru kedi, yıkım şirketinin sahibinin dikkati sayesinde sağ salim kurtarıldı.

Bahçelievler'de yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Şirinevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir binanın içerisine 2 yavru kedi korunmak için sığındı. O sırada kedilerden habersiz binaya gelen yıkım şirketi, çalışmalarına devam etmek üzereyken gelen kedi sesleriyle aniden çalışmalarını durdurdu. Şirketin sahibi Veysel Köse gelen seslere doğru gittiğinde ise, daha yeni doğmuş kedileri gördü. Hemen molozların arasından kedileri çıkaran Köse, sahipsiz kedileri Bahçelievler Belediyesi'ni arayarak teslim etti. Aç kalmış ve korkmuş yavrular belediye tarafından muayene edilerek kontrol altına alındı. Öte yandan, yavruların kurtarılma anı şirket sahibinin tanıdıkları tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

"İş makinalarını durdurup kedinin sesini dinledik ve kurtardık"

Yavruları aldığında daha gözlerinin açılmamış olduğunu ifade eden yıkım şirketinin sahibi Veysel Köse, "Yıkım esnasında makinelerimizi indirdik. Arkadaşlarımız indikten sonra binayı kontrol ettik. Kontrolden sonra bir ses duyduk. İş makinelerimizi durdurduk. Kedinin sesini dinledik. Dinleyince yıktığımız binanın altında gördük kedileri. Tekrar itinayla makineyle yavaş yavaş açarak hayvanları oradan canlı şekilde çıkarttık. Bahçelievler Belediyesi'ni aradım. Daha hayvanların gözleri açılmamıştı. Yeni doğmuşlardı. Belediyeyi aradım. Belediye geldi. Hayvanları teslim ettim. Anneleri de yanındaydı zaten. Hafriyatı aldığımda anneleri kaçtı " diye konuştu.

"Onları oradan canlı çıkarmak bizim için bir onurdu"

Başka hayvan var mı diye hafriyatın sonuna kadar indiklerini dile getiren Köse, "Sonuçta orada bir canlı var. Ha insan ha hayvan bir farkı yok. O da bir can taşıyor. Onları oradan canlı çıkarmak bizim için bir onurdu. Sonradan başka var mı diye aramaya başladım. Tekrar yavaş yavaş çalışmaya başladık. Hafriyatın sonuna kadar indik. Baktık herhangi bir şey yok. Sonra annesi geldi. Hayvan aşağı indi. Belki başka yavrusu varsa oralara ulaşır diye. Baktık herhangi bir şey yoktu. Yıkımımıza devam ettik " diye konuştu.

Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı
Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı
Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı
Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı
Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı
Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı
Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı

geri dönüşüm, Bahçelievler, Şirinevler, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı - Son Dakika


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