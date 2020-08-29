Molozların altında kalan yavru kediler kurtarıldı - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de yol kenarındaki inşaat atıklarını temizleyen belediye ekipleri, çalışmalar sırasında molozların altında kedilerin olduğunu fark etti. Ekipler tarafından zarar görmeden çıkarılan yavru kediler, kontrol altına alındı.

Bahçelievler'de yol kenarındaki inşaat atıklarını temizleyen belediye ekipleri, molozların altından gelen sesler nedeniyle çalışmayı durdurdu. Yapılan kontrollerde molozların altında iki yavru kedinin olduğunu fark eden ekipler, yavru kedileri bulundukları yerden çıkardı. Veteriner ekiplerinin gelmesiyle birlikte aç kalmış ve korkmuş kediler, muayene edilerek kontrol altına alındı.

"CAN KURTARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Kedileri bulunduğu yerde fark ederek hayatlarını kurtaran Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşçisi Uğur Aktaş, "Sokaktaki temizlik çalışmamız esnasında enkaz altından ses geldiğini fark ettim. ve hemen kepçe operatörümüze durmasını ikaz ettim. Enkazın altına baktığımda iki yavru kediyi gördüm. Can kurtardığım için, hayat kurtardığım için mutluyum" şeklinde konuştu.

"YAVRULAR BİZE EMANET"

Yavru kedileri muayene eden Veteriner Hekim Mehmet Safa Dölek, "Temizlik yapan arkadaşlarımız yavru kedileri kurtarmışlar; büyük ihtimalle anneleri genç; yavrulara bakamamış, bırakıp gitmiş. Şuan bu yavrular bize emanetler. Biz de diğer anne kedilerin altına vereceğiz. Onların emzirmesini sağlayacağız. Daha sonra da, belli bir büyüklüğü geldiklerinde Bahçelievler sokaklarına salacağız" dedi.