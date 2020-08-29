Molozların altındaki yavru kediler, belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Moloz yığınlarının altına sığınan yavru kediler, Bahçelievler Belediyesi Temizlik Ekipleri tarafından iş makinesinin altında kalmaktan kurtarıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yol kenarındaki inşaat atıklarını temizleyen belediye ekipleri, çalışmaları sırasında molozların altından gelen sesleri duyarak, iki yavru kedinin orada olduğunu fark ettiler.

Çalışmayı hemen durdurarak, yavru kedileri molozların altından çıkartarak, çalışan iş makinesinin altında kalmaktan son anda kurtardılar.

Temizlik ekipleri, Bahçelievler Belediyesi Veterinerlik Birimini arayarak durumu bildirdiler.

Olayın yaşandığı yere gelen veteriner ekibi, iki yavru kediyi alıp belediyenin hayvan tedavi merkezine götürdü.

Susamış ve aç olan yavru kedilerin ilk muayeneleri veteriner hekim tarafından yapıldıktan sonra merkezde bulunan bir anne kedinin altına verilerek kontrol altına alındı.

Açıklama görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşçisi Uğur Aktaş, "Bahçelievler temizlik çalışanlarıyız. Sokaktaki temizlik çalışmamız esnasında enkaz altından ses geldiğini fark ettim. ve hemen kepçe operatörümüze durmasını ikaz ettim. Enkazın altına baktığımda iki yavru kediyi gördüm. Can kurtardığım için, hayat kurtardığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediyesi Veterineri Mehmet Safa Dölek de, "Temizlik yapan arkadaşlarımız yavru kedileri kurtarmışlar. Büyük ihtimalle anneleri genç, yavrulara bakamamış, bırakıp gitmiş. Şu an bu yavrular bize emanetler. Biz de diğer anne kedilerin altına vereceğiz. Onların emzirmesini sağlayacağız. Daha sonra da belli bir büyüklüğü geldiklerinde Bahçelievler sokaklarına salacağız." dedi.