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Molozların arasında tarih bulundu

54 dakika önce

Molozların arasında tarih bulundu Vatandaşlar tarihi kalıntıları şans eseri bulduBURSA - İznik kuzey çevre yolu hattındaki moloz yığınları arasında Roman dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar odası kalıntıları bulundu.

Molozların arasında tarih bulundu
Vatandaşlar tarihi kalıntıları şans eseri buldu
BURSA - İznik kuzey çevre yolu hattındaki moloz yığınları arasında Roman dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar odası kalıntıları bulundu.
Çevre yolu alanında moloz yığınları arasında geç Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ve üzerinde işlemeler olduğu gözlenen mezar odası parçaları vatandaşlarca bulundu. Polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.
Eşref Baba Türbesi mevkiinde açılan alanda tespit edilen tarihi parçaların çatkı şeklinde pişmiş toprak mezara ait olduğu belirtildi. Parçaların başka bir yerden taşınıp moloz alana döküldüğü tahmin ediliyor.
Bulunan parçalar Müze Müdürlüğü'ne götürülmek üzere taşıtlara yüklendi.
İznik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:49 Kaynak: İHA
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