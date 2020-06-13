Molozların ardından, kimyasal atık paniği - Son Dakika

Molozların ardından, kimyasal atık paniği

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, moloz ve asbest sorununun ardından kimyasal atık endişesi yaşanmaya başlandı.

Molozların ardından, kimyasal atık paniği, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, moloz ve asbest sorununun ardından kimyasal atık endişesi yaşanmaya başlandı. Mahalleli, bir hafriyat firmasına ait kamyonlarla boş araziye, kötü koku yayan koyu renkli kimyasal atık döküldüğünü iddia etti. Belediye ekipleri, dökülen atıktan numune aldı.

Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde yaşanan çevre kirliğinin önüne geçilemiyor. Daha önce yaklaşık 45 bin metrekarelik alana kaçak moloz ve hafriyat dökülen, yapılan incelemeyle molozlar arasında asbest olduğu saptanan mahallede, şimdi de kimyasal atık korkusu yaşanıyor. İddiaya göre, yaklaşık 6 aydır bölgede faaliyet gösteren hafriyat firmasının kullandığı alana, aynı firmaya ait kamyonlar tarafından koyu renkli ve kötü koku yayan kimyasal atık döküldü.  Mahalleli, durumu hemen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye gelen belediye görevlileri, tutanak tutup, atıktan numune aldı. Atıkların bir bölümünün üzeri toprakla kapatılırken bir bölümü de aynı kamyonlarla, başka yere götürüldü.

'UZUNDERE, ÇERNOBİL HALİNE GELİYOR'

Mahallede yaşananlar nedeniyle endişe duyduklarını söyleyen Leyla Şekerci (35), "Doğma büyüme buralıyım. Dedemizden kalma bahçemizde birçok meyve sebze üretiyoruz. Kokusundan dolayı kimyasal atık olarak düşündüğümüz maddeler, ağaçlarımızın tam dibine döküldü. Zaten molozlarda asbest çıkmasından dolayı yeterince tedirgindik. Dökülen molozların içinde asbest tespit edildi. Bir de koyu renkli ve kötü kokulu atıklar dökülmeye başlandı. Ne yazık ki Uzundere Mahallesi, Çernobil haline gelmeye başladı. Çocuklarımız için endişeliyiz. Bu atıklar içinde ürün yetiştiriyoruz. Bu ürünleri çocuklarıma nasıl yedireceğim? Yetkililerin artık bu konulara el atmasını bekliyoruz" dedi.

'ARTIK SAHİP ÇIKILSIN'

Nilgün Bal (50) da "Uzundere'de çok fazla sorunumuz var. Molozların ardından bahçemizin yan tarafında 6 aydır bir firma faaliyet gerçekleştiriyor. Bahçede otururken kötü bir koku gelmeye başladı. Kokunun kaynağına bakmak için çıktığımızda döküm yapan kamyonları gördük. Hemen belediyeye şikayette bulunduk, bunun üzerine yetkililer gelip tutanak tuttu. Ne olacağını bilmiyoruz. Uzundere halkı olarak çok endişeliyiz. Şehrin en kötü durumlarını hep biz yaşıyoruz. Moloz dökümü, asbest, kaçak dökümler hep Uzundere'nin başına geliyor. Yetkililer artık buraya el atsın. Biz, Uzundere'ye sahip çıkmaya çalışıyoruz ancak onların da yardımcı olması gerekiyor. Karabağlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize dönüş yapmasını bekliyoruz" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar, Uzundere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 11:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Molozların ardından, kimyasal atık paniği - Son Dakika

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