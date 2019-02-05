Moma, 400 Milyon Dolarlık Tadilat Nedeniyle 4 Ay Kapalı Kalacak
51 dakika önce
NEW New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 400 milyon dolar tutması öngörülen "tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları" kapsamında 15 Haziran-21 Ekim'de kapılarını sanatseverlere kapatacak.
NEW New York
Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 400 milyon dolar tutması öngörülen "tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları" kapsamında 15 Haziran-21 Ekim'de kapılarını sanatseverlere kapatacak.
MoMA'dan yapılan açıklamaya göre, New York'un prestijli çağdaş sanat müzesi, 4 ay boyunca tadilat nedeniyle kapalı olacak.
Müzenin galeri ve koleksiyonlarını yenilemek ve büyütmek için yapılacak çalışmaların 400 milyon doları bulması bekleniyor.
MoMA, her yıl 3 milyondan fazla sanatsever tarafından ziyaret ediliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:43 Kaynak: AA
Antalya'da Fırtına Beklentisi Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı
Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz
Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı