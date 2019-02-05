Son Dakika Haberleri: Moma, 400 Milyon Dolarlık Tadilat Nedeniyle 4 Ay Kapalı Kalacak

Moma, 400 Milyon Dolarlık Tadilat Nedeniyle 4 Ay Kapalı Kalacak

51 dakika önce

NEW New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 400 milyon dolar tutması öngörülen "tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları" kapsamında 15 Haziran-21 Ekim'de kapılarını sanatseverlere kapatacak.

Moma, 400 Milyon Dolarlık Tadilat Nedeniyle 4 Ay Kapalı Kalacak, System.String[]
NEW New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 400 milyon dolar tutması öngörülen "tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları" kapsamında 15 Haziran-21 Ekim'de kapılarını sanatseverlere kapatacak.

MoMA'dan yapılan açıklamaya göre, New York'un prestijli çağdaş sanat müzesi, 4 ay boyunca tadilat nedeniyle kapalı olacak.

Müzenin galeri ve koleksiyonlarını yenilemek ve büyütmek için yapılacak çalışmaların 400 milyon doları bulması bekleniyor.

MoMA, her yıl 3 milyondan fazla sanatsever tarafından ziyaret ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:43 Kaynak: AA

New York, Güncel
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