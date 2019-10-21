Son Dakika Haberleri: MoMA, 450 milyon dolarlık tadilatın ardından ziyaretçilere açıldı
Son Dakika Güncel MoMA, 450 milyon dolarlık tadilatın ardından ziyaretçilere açıldı

MoMA, 450 milyon dolarlık tadilatın ardından ziyaretçilere açıldı

26 dakika önce

NEW ABD'nin önde gelen sanat müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 4 ay süren tadilat çalışmalarının ardından kapılarını tekrar sanatseverlere açtı.

MoMA, 450 milyon dolarlık tadilatın ardından ziyaretçilere açıldı, System.String[]

NEW ABD'nin önde gelen sanat müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 4 ay süren tadilat çalışmalarının ardından kapılarını tekrar sanatseverlere açtı.

15 Haziran'dan beri "tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları" kapsamında kapalı olan MoMA ziyaretçilere açıldı.

Tadilat ile müzedeki galeri alanlarının 3 bin 700 metre kareden daha fazla genişletildiği kaydedilerek, ayrıca ziyaretçiler için çağdaş sanat tarihi eğitimi ile yaratıcı sanat çalışmaları yapabilecekleri stüdyolar oluşturulduğu belirtildi.

Yaklaşık 4 ay süren tadilatın 450 milyon dolara mal olduğu aktarıldı.

New York'un prestijli çağdaş sanat müzesi, her yıl 3 milyondan fazla sanatsever tarafından ziyaret ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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