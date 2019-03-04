Son Dakika Haberleri: Mommy Makeover Yani Annelik Estetiği Nedir? Neden Yapılır?

Mommy Makeover Yani Annelik Estetiği Nedir? Neden Yapılır?

29 dakika önce

Annelik estetiği, Amerikan menşeili bir kelime olan mommy makeover'dan geliyor.

Annelik estetiği, Amerikan menşeili bir kelime olan mommy makeover'dan geliyor. Hollywood'un elit ve sosyete tabakasından çıkan bir kelime. Türkiye'de de oldukça popüler hale gelmiş ve yaygın olarak talep gören ameliyatlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:02 Kaynak: Youtube

Hollywood, Genel
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