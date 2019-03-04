Mommy Makeover Yani Annelik Estetiği Nedir? Neden Yapılır?
29 dakika önce
Annelik estetiği, Amerikan menşeili bir kelime olan mommy makeover'dan geliyor.
Annelik estetiği, Amerikan menşeili bir kelime olan mommy makeover'dan geliyor. Hollywood
'un elit ve sosyete tabakasından çıkan bir kelime. Türkiye
'de de oldukça popüler hale gelmiş ve yaygın olarak talep gören ameliyatlar.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:02 Kaynak: Youtube
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