Momo Akıllı Tavşan 14 Burda'da - Son Dakika

Bolu'yu ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, sömestrin ilk haftasında, 23 – 24 – 25-26 Ocak tarihlerinde 'Momo Akıllı Tavşan' karakteri ile minik ziyaretçilerini karşılıyor.



Kaykayıyla Şarkılı Orman Orkestrası'ndaki arkadaşlarının yardımına koşan, kayıp enstrümanlarını bulup onlara geri veren 'Momo Akıllı Tavşan' ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM' nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.



Bolululara her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 23 - 24 - 25 - 26 Ocak tarihlerinde ücretsiz sahnelenecek ve 14: 00 - 16: 00 ve 18: 00'da çocuklarla bir araya gelecek 'Momo Akıllı Tavşan' ile çocuklara unutamayacakları eğlence dolu bir sömestr fırsatı sunuyor. - BOLU