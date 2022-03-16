Momo Kodama, 18 Mart'ta İstanbul Resitalleri'nde sahne alacak - Son Dakika

Japon piyanist Momo Kodama, "İstanbul Resitalleri"nde müzikseverlerle buluşacak.

Konser, Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de 18 Mart'ta gerçekleşecek. Kodama konserde, Franz Schubert, Claude Debussy ve Mussorgsky'nin eserlerini yorumlayacak.

Osaka doğumlu Japon sanatçı, 1991'de ARD Uluslararası Müzik Yarışması'nda hem "Şampiyonluk" hem de "En Genç Piyanist" unvanlarının sahibi oldu.

Berlin ?Filarmoni, Boston Senfoni, Tokyo Metropolitan Senfoni Orkestrası, Hiroşima Senfoni Orkestrası, NHK Senfoni Orkestrası, NDR Hamburg, Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası, Düsseldorf Senfoni, Kyoto Senfoni, Monte-Carlo Filarmoni Orkestrası ve Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası gibi önemli orkestralarla aynı sahneyi paylaşan sanatçı, Amerika, İsviçre, Romanya, Danimarka, İtalya, Almanya ve Japonya'daki festivallerde sahneye çıktı.

Klasikten romantik ve çağdaş eserlere uzanan bir repertuvara sahip Kodama, oda müziği konusunda, Renaud Capuçon, Christian Tetzlaff, Augustin Dumay, Gautier Capuçon, Steven Isserlis ve Jörg Widmann ile çalışmalarda bulundu.