MOMO oyunu yüzünden İran'da ir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

MOMO oyunu yüzünden İran'da ir çocuk hayatını kaybetti

17.10.2020 12:51
MOMO oyunu yüzünden İran'da ir çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

İran'ın Huzistan Eyaleti'nde yaşayan 11 yaşındaki bir çocuk, internet üzerinden oynadığı "MOMO" adlı oyun sebebiyle hayatını kaybetti.

İran'ın Huzistan Eyaleti'nde yaşayan 11 yaşındaki bir çocuk, internet üzerinden oynadığı "MOMO" adlı oyun sebebiyle hayatını kaybetti.

İran basını, çocuğun oyun sebebiyle şiddetli bir anksiyete yaşadığı ve evden çıkarken ani kalp durmasıyla hayatını kaybettiğini yazdı. Ahvaz Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcısı Kiomers Keşveri, aileleri uyararak, "Ailelerden ricamız benzer durumlar ile karşı karşıya kaldıklarında kesinlikle emniyet güçlerine haber vermeleri. Bu şekilde emniyet güçleri gereken önlemeleri daha erken alacaktır" dedi.

Sosyal medya uygulaması WhatsApp uygulaması aracılığıyla kullanıcılara şiddet içerikli fotoğraflar ve mesajlar gönderen MOMO adlı oyunun çocukları intihara sürüklediği biliniyor. - TAHRAN

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MOMO oyunu yüzünden İran'da ir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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