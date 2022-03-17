MONA LİSA'YA ERZURUM BURMASI TAKTILAR - Son Dakika
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MONA LİSA'YA ERZURUM BURMASI TAKTILAR

17.03.2022 10:01

ERZURUM Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri Leonardo da Vinci tarafından 16'ncı yüzyılda yapılan Mona Lisa tablosunu Tortum Şelalesi önünde kolunda Erzurum burma bileziğiyle yağlı boya tablosuna aktardı.

ERZURUM Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri Leonardo da Vinci tarafından 16'ncı yüzyılda yapılan Mona Lisa tablosunu Tortum Şelalesi önünde kolunda Erzurum burma bileziğiyle yağlı boya tablosuna aktardı. Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi elinde Oltu Taşı tespihiyle Çifte Minareli Medrese'de resmeden öğrenciler, Vermeer'in 'süt döken kadın' isimli tablosunu ise ehramı ve kıtlama şekeriyle 'çay döken kadın' olarak tuvale yansıttı.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenleri Dilek Teber ve Yakup Dursun'un atölyesinde eğitim gören öğrenciler 'sanatın diliyle Erzurum' temalı yağlı boya ve akrilik eserler hazırladı. Yakup Dursun'un atölyesinde ders alan 9 öğrenci dünyaca ünlü ressamların eserlerini Erzurum temalı olarak tuvale aktardı. Aslı Çelik, Tortum Şelalesi önünde resmettiği Mona Lisa'nın koluna Erzurum'da kadınların büyük ilgi gösterdiği burma bilezik, parmağına da yüzük taktı. Çelik, "Mona Lisa evrensel bir tablo olduğu için eserimde ona yer verdim. Erzurum kültüründe burma bileziğin yeri de çok önemli. Erzurum kültürünü evrensel bir eserle birleştirmek istedim" diye konuştu.

Osman Hamdi Bey'in 1906 ve 1907 yıllarında iki farklı versiyonunu çizdiği 'Kaplumbağa Terbiyecisi'ni Çifte Minareli Medrese'deki çift başlı kartal ve elinde Oltu taşı tespihle çizen Fatmanur Durgut, eserde Erzurum'dan parçalara da yer verdiğini söyledi. Elif Tepe, Johannes Vermeer'in tabloya aktardığı 'süt döken kadın' eserini üzerinde ehramı, önünde kıtlama şekeriyle 'çay döken kadın' olarak resmederken, Gizem Nur Yıldıztekin aynı sanatçının 'inci küpeli kız' isimli eserini Oltu taşı küpesi ve bindallıyla tabloya dönüştürdü. Buket Zehra Gürbüz ise Eric Henningsen'in bisikletli gezi tablosunu Üç Kümbetler önünde tablolaştırdı.

AMACIMIZ ERZURUM'U TANITMAK

Atölyesinde eğitim gören 9 öğrenciyle yaptıkları yağlıboya tablolarda ünlü ressamların eserlerini ele aldıklarını belirten resim öğretmeni Yakup Dursun, amaçlarının Erzurum'u tanıtmak olduğunu söyledi. Ünlü eserleri Erzurum temasıyla kurgulayarak tuvale aktardıklarını ifade eden Dursun, güzel bir sonuç elde ettiklerini söyledi.

20 ESER BULUNUYOR

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ömer Coşkun, resim öğretmenleri Dilek Teber ve Yakup Dursun'un atölyelerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladıkları yağlıboya ve akrilik tablolarla Erzurum'un güzelliklerini sanatla buluşturduklarını kaydetti. Erzurum'u sanatla bütünleştiren eserlerin Atatürk Üniversitesi Buz Müzesi'nde sergilendiğini belirten Coşkun, "Sanatın diliyle Erzurum'u anlatmak istedik. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini sanatla buluşturmak istedik" dedi.

MONA LİSA'YA ERZURUM BURMASI TAKTILAR
MONA LİSA'YA ERZURUM BURMASI TAKTILAR
MONA LİSA'YA ERZURUM BURMASI TAKTILAR

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Çifte Minareli Medrese, Osman Hamdi Bey, Mona Lisa, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MONA LİSA'YA ERZURUM BURMASI TAKTILAR - Son Dakika


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