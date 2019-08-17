Monaco açıkladı! Falcao kadroda yok
56 dakika önce
Adı, Galatasaray ile anılan Kolombiyalı golcü, idmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Monaco'nun Metz ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.
Adı, Galatasaray
ile anılan Kolombiyalı golcü, idmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Monaco'nun Metz ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:07
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