Son Dakika Haberleri: Monaco açıkladı! Falcao kadroda yok
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Monaco açıkladı! Falcao kadroda yok

56 dakika önce

Adı, Galatasaray ile anılan Kolombiyalı golcü, idmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Monaco'nun Metz ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.

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Adı, Galatasaray ile anılan Kolombiyalı golcü, idmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Monaco'nun Metz ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.
Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:07 
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