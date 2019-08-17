Son Dakika Haberleri: Monaco'da Falcao sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı
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Monaco'da Falcao sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı

1 saat önce

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.

Monaco'da Falcao sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı, System.String[]
Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.
Monaco Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncunun antrenmanda bir sakatlık geçirdiği ve sakatlığından dolayı maçın kadrosunda yer alamayacağı bildirildi.
Galatasaray adına Falcao'nun transfer görüşmelerini yürüten menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun Monaco forması ile Metz karşısına çıkacağını ve bu maçtan sonra da oyuncunun transferinin netleşeceğini söylemişti.


Fransa, Falcao, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:29 Kaynak: DHA
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