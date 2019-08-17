Monaco'da Falcao sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı
1 saat önce
Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:29 Kaynak: DHA
Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao
yer almadı.
Monaco Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncunun antrenmanda bir sakatlık geçirdiği ve sakatlığından dolayı maçın kadrosunda yer alamayacağı bildirildi. Galatasaray
adına Falcao'nun transfer görüşmelerini yürüten menajer Ahmet Bulut
, Falcao'nun Monaco forması ile Metz karşısına çıkacağını ve bu maçtan sonra da oyuncunun transferinin netleşeceğini söylemişti.
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