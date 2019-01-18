Son Dakika Haberleri: Monaco'da Urla Rüzgarı

Monaco'da Urla Rüzgarı

38 dakika önce

Fransa'nın Monaco şehrinde 10'uncusu gerçekleşen Monaco Optimist Team Race 2019 yarışlarında Urla'dan Ali Rıza Mete Yelken Kulübü birinci oldu.

Monaco'da Urla Rüzgarı, System.String[]


Fransa'nın Monaco şehrinde 10'uncusu gerçekleşen Monaco Optimist Team Race 2019 yarışlarında Urla'dan Ali Rıza Mete Yelken Kulübü birinci oldu. 

Toplam 4 kıtadan 16 ülkenin katıldığı takımlı yelken yarışlarında Urlalı yelkenciler Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandırdı. Antrenörlüğünü Gürbüz Arıkan'ın yaptığı, takım liderliğini Aysun Atay Arıkan'ın üstlendiği ekipte Okyanus Arıkan, Mustafacan Öztuncel, Alp Namdar ve Mert Aydoğan yer aldı. Yelkenciler şampiyonluk sevinçlerini Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ile paylaştı.

Başkan Sibel Uyar'ı makamında ziyaret eden yelkenciler, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Urlamızın bir takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Urla'ya şampiyonluk kupası ile dönmek tarif edilmez bir mutluluk. Önümüzde önemli iki yarış var. Onları kazandığımız takdirde Karayipler'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacağız" dedi. Şampiyon olan yelken takımını tebrik eden Sibel Uyar ise, "Bayrağımızı Urla'dan dalgalandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şu an çok mutluyum. İnanıyorum ki daha birçok başarılara imza atacaksınız. Spor çocuklarımız için çok önemli. Ben her zaman sizlerin destekçinizim. Sizlerle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:08 Kaynak: DHA

Ali Rıza Mete, Fransa, Urla, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: DEAŞ Sona Ermedi Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu Esprisiyle Herkesi Kahkahaya Boğdu: Loris Karius Bana da Yürüdü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hayatını Kaybeden Taraftar İçin Yapılan Parkın Açılışına Katılacak Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:46:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Monaco'da Urla Rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]