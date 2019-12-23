Monaco, Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a transfer olması için izin verdi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Monaco, Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a transfer olması için izin verdi! - Son Dakika Spor

Monaco, Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a transfer olması için izin verdi!

6 saat önce

Galatasaray, Ocak ayı trnasfer döneminde bombayı Henry Onyekuru ile patlatıyor.

Monaco, Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a transfer olması için izin verdi!, System.String[]

Galatasaray, Ocak ayı trnasfer döneminde bombayı Henry Onyekuru ile patlatıyor. Fatih Terim'in geri dönmesini istediği Nijeryalı futbolcu için kulübü Monaco'dan izin çıktı.


Fransa'nın L'Equipe gazetesinin haberine göre Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, takımda fazla süre bulamayan Onyekuru'nun devre arasında Galatasaray'a kiralanmasına onay verdi.


Onyekuru'nun Ocak ayında 1.5 yıllığına Galatasaray ile kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.


MONACO'DA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK


Jardim, Onyekuru'nun dışında ayrıca Gabriel Boschilia, Benjamin Henrichs ve Naldo'nun da satılabileceğini yönetime iletti.


Devre arasında takımda büyük bir değişiklik yapmak isteyen Portekizli teknik direktörün gidecek bu 4 isim yerine yeni transferler yapacağı belirtiliyor.


Henry Onyekuru, Galatasaray, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:20 
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