Monaco, Henry Onyekuru'yu geri çağırdı - Son Dakika

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun sezonun geri kalanında oynaması için Monaco ile görüşmeleri başlattı.

Galatasaray'da kiralık olarak kadroda yer alan Henry Onyekuru'nun sözleşmesinin 1 Temmuz'da sona ermesinin ardından kulübü Monaco, genç futbolcuyu geri çağırdı. Korona virüs salgını nedeniyle ligleri tamamlanan Fransa'da Monaco, yeni sezon hazırlıklarında Onyekuru'nun yer almasını istediği için genç futbolcunun gelmesini istedi.

Galatasaray 'ın devre arasında Fransa ekibi Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı Henry Onyekuru , sözleşmesinin 1 Temmuz itibariyle sona ermesinin ardından kulübü tarafından geri çağrıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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