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Monaco ile Paris Saint-Germain maçına yağış engeli
6 saat önce
Ligue 1'de Monaco ile Paris Saint-Germain arasında bugün oynanması planlanan müsabaka olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:36 Kaynak: İHA
Ligue 1'de Monaco ile Paris Saint-Germain arasında bugün oynanması planlanan müsabaka olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Fransa Ligue 1'de maçlara yağmur engeli yaşandı. Ligin 15. haftasında Monaco ile Paris Saint-Germain, bugün TSİ 23.00'de II. Stade Louis Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti. Bölgedeki yoğun yağışlardan dolayı müsabaka oynanamayacak. Lig kurulu, olumsuz hava koşulları nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. - İSTANBUL
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