Son Dakika Haberleri: Monaco ile Paris Saint-Germain maçına yağış engeli
Son Dakika Spor Monaco ile Paris Saint-Germain maçına yağış engeli - Son Dakika Spor

Monaco ile Paris Saint-Germain maçına yağış engeli

6 saat önce

Ligue 1'de Monaco ile Paris Saint-Germain arasında bugün oynanması planlanan müsabaka olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Monaco ile Paris Saint-Germain maçına yağış engeli, System.String[]

Ligue 1'de Monaco ile Paris Saint-Germain arasında bugün oynanması planlanan müsabaka olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Fransa Ligue 1'de maçlara yağmur engeli yaşandı. Ligin 15. haftasında Monaco ile Paris Saint-Germain, bugün TSİ 23.00'de II. Stade Louis Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti. Bölgedeki yoğun yağışlardan dolayı müsabaka oynanamayacak. Lig kurulu, olumsuz hava koşulları nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. - İSTANBUL

Paris Saint Germain, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:36 Kaynak: İHA
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