Son Dakika Haberleri: Monaco'nun Sezonun İlk 10 Golü
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Monaco'nun Sezonun İlk 10 Golü

49 dakika önce

AS Monaco tarafından 2018-19 sezonunda atılan ilk 10 golü kontrol edin. Aleksandr Golovin, Gelson Martins ve Radamel Falcao, göz alıcı bir şekilde net buluyorlar.

AS Monaco tarafından 2018-19 sezonunda atılan ilk 10 golü kontrol edin. Aleksandr Golovin, Gelson Martins ve Radamel Falcao, göz alıcı bir şekilde net buluyorlar.
Monaco'nun Sezonun İlk 10 Golü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:06 
Spor
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