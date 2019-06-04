Monaco'nun Sezonun İlk 10 Golü
49 dakika önce
AS Monaco tarafından 2018-19 sezonunda atılan ilk 10 golü kontrol edin. Aleksandr Golovin, Gelson Martins ve Radamel Falcao, göz alıcı bir şekilde net buluyorlar.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:06
AS Monaco tarafından 2018-19 sezonunda atılan ilk 10 golü kontrol edin. Aleksandr Golovin, Gelson Martins ve Radamel Falcao
, göz alıcı bir şekilde net buluyorlar.
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