Monaco Prensi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Monaco Prensi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

26 dakika önce

Monaco Prensi II. Albert'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Monaco Prensi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Monaco Prensi II. Albert'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Monaco Prensliğinden yapılan açıklamada, "Monaco Prensi II. Albert'in hafta başında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumuna ilişkin hiçbir endişe yok." bilgisi paylaşıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:38 Kaynak: AA

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