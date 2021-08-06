Monaco, sezonun açılış maçında Nantes ile berabere kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2021-2022 sezonunun açılış maçında Monaco, sahasında Nantes ile berabere kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2021-2022 sezonunun açılış maçında Monaco, sahasında Nantes ile berabere kaldı. Monaco, II. Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Gelson Martins'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 42. dakikada Jean-Charles Castelletto'nun golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı berabere tamamlandı. İkinci yarıda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve maç 1-1 sona erdi.

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