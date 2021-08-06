Üye Girişi
Monaco, sezonun açılış maçında Nantes ile berabere kaldı - Son Dakika

Monaco, sezonun açılış maçında Nantes ile berabere kaldı

06.08.2021 23:57
Monaco, sezonun açılış maçında Nantes ile berabere kaldı, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2021-2022 sezonunun açılış maçında Monaco, sahasında Nantes ile berabere kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2021-2022 sezonunun açılış maçında Monaco, sahasında Nantes ile berabere kaldı.

Monaco, II. Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Gelson Martins'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 42. dakikada Jean-Charles Castelletto'nun golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı berabere tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve maç 1-1 sona erdi.

Ligue 1, Futbol, Fransa, Nantes, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Monaco, sezonun açılış maçında Nantes ile berabere kaldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen belediye başkanlarına mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler 23:22 Kılıçdaroğlu'ndan adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen belediye başkanlarına mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı 22:44 Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar 22:05 PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar
Son Dakika: Tehditler savuran Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı 21:15 Son Dakika: Tehditler savuran Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı Meteoroloji'den altı bölge için sağanak uyarısı! İçlerinde yangın bölgeleri de var 19:31 Meteoroloji'den altı bölge için sağanak uyarısı! İçlerinde yangın bölgeleri de var Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı 18:02 Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş 17:21 Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu 16:56 Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
17:53 Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
17:51 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı
17:50 Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı
17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
17:32 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor
17:23 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü
16:49 Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı
16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı
16:42 İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı
16:39 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
Beşiktaş hazırlık maçında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı Beşiktaş hazırlık maçında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı         
23:31
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Benim partimin mülteci politikası yok" diyen Tanju Özcan'a yanıt: Asla öyle bir şey olamaz         
23:11
Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek         
22:26
Türk Hava Kurumu'nun gayrimenkullerini satışa çıkaran kayyuma, mahkeme Türk Hava Kurumu'nun gayrimenkullerini satışa çıkaran kayyuma, mahkeme "dur" dedi         
21:45
Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek         
20:40
Ünlü model Khloe Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim Ünlü model Khloe Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim         
18:12
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar         
14:23
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Metroya maskesiz binip Metroya maskesiz binip "Özel harekatçıyım" diyen şahıs vagondan zorla indirildi         
13:47
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 00:22:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Monaco, sezonun açılış maçında Nantes ile berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement