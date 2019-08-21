Son Dakika Haberleri: Monaco Slimani'yi kadrosuna kattı
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Monaco Slimani'yi kadrosuna kattı

32 dakika önce

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, İngiltere Premier Lig takımı Leicester City'den Cezayirli forvet Islam Slimani'yi satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığını açıkladı.

Monaco Slimani'yi kadrosuna kattı, System.String[]
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, İngiltere Premier Lig takımı Leicester City'den Cezayirli forvet Islam Slimani'yi satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve beklentilerin altında kalan Islam Slimani, Fransız ekibi Monaco'ya transfer oldu.
"MONACO'DA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
31 yaşındaki Cezayirli oyuncu Fransız kulübünün resmi internet sitesine transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Monaco'ya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Slimani, "Monaco, üst sıralarda olmak için mücadele eden ve Avrupa kupalarında olmayı amaçlayan büyük bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Kulübü hedeflerine ulaştırmak için her şeyi yapacağım" dedi..
Islam Slimani, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 25 maça çıkmış ve 5 gol kaydetmişti.



- İstanbul
Leicester City FC, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:39 Kaynak: DHA
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