Monaco ve Everton, Galatasaray'dan Seri'ye talip oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Monaco ve Everton, Galatasaray'dan Seri'ye talip oldu! - Son Dakika Spor

Monaco ve Everton, Galatasaray'dan Seri'ye talip oldu!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'da sezonun ilk yarısından beklentilerin altında kalan Jean-Michael Seri'ye Avrupa'dan talipler çıktı.

Monaco ve Everton, Galatasaray'dan Seri'ye talip oldu!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'da sezonun ilk yarısından beklentilerin altında kalan Jean-Michael Seri'ye Avrupa'dan talipler çıktı.


Fransa basınından Footmercato'nun haberine göre; Monaco ile Everton, bonservisi Fulham'da olan Seri'yi kadrosuna katmak istiyor.


Haberde; Seri'nin Galatasaray'da bekleneni veremediği ve kiralık kontratının iptal edileceği iddiası da yer aldı.


Galatasaray'da 17 maçta sahaya çıkan Fildişili futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


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Galatasaray, Everton, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:06 
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