Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika
Son Dakika Spor Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika Spor

Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü!

6 saat önce

Fransa Ligue 1'de 19. hafta maçında Monaco ile Lille karşı karşıya geldi.

Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü!, System.String[]

Fransa Ligue 1'de 19. hafta maçında Monaco ile Lille karşı karşıya geldi.


Mücadelenin 13. dakikasında Victor Osimhen ile öne geçen Lille, 23. dakikada Gelson Martins'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.


Monaco, Keita Balde'nin 29. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Wissam Ben Yedder, 53 ve 65. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 4-1'e getirdi.


Son sözü 90. dakikada Kamil Glik söyledi ve Monaco, Lille'i 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Lille 31 puanda kaldı. Monaco'nun puanı ise 28 oldu.


Lille'de Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı 51 dakika sahada kaldı.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu
Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı

Son Dakika Haberleri
05:06 Kadıköy'deki DEV DERBİ Misli.com'da TEK MAÇ! iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika Spor
01:41 Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika Spor
00:56 Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı! - Son Dakika Spor
00:46 "En uzun gece" koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
00:46 Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 08:13:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]