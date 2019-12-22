Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü!

Fransa Ligue 1'de 19. hafta maçında Monaco ile Lille karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 13. dakikasında Victor Osimhen ile öne geçen Lille, 23. dakikada Gelson Martins'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.



Monaco, Keita Balde'nin 29. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Wissam Ben Yedder, 53 ve 65. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 4-1'e getirdi.



Son sözü 90. dakikada Kamil Glik söyledi ve Monaco, Lille'i 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Lille 31 puanda kaldı. Monaco'nun puanı ise 28 oldu.



Lille'de Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı 51 dakika sahada kaldı.



Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...



Content Video - MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleri



