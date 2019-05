"Monako’da yarışmak inanılmazdı"

Türkiye’nin motorsporları alanında yetiştirdiği en başarılı pilotlardan birisi olan Ayhancan Güven, bu sezon Martinet by Almeras takımıyla Porsche Mobil 1 Supercup’ta yarışıyor. Formula 1 yarışlarıyla aynı tarihlerde ve lokasyonlarda gerçekleştirilen organizasyondaki ilk iki etapta beklenen performansın üstüne çıkan Ayhancan, genel klasmanda ikinci durumda.Organizasyonun ilk yarışı olan Barcelona’da damalı bayrağı ikinci sırada gören başarılı sporcu, İspanya’da yaşadıklarını ve agresif startını şöyle değerlendirdi: "İlk yarışa iyi bir sırada başladım. Tabii ilk kez yarıştığım için de üzerimde bir baskı hissettim. Baskıyı azaltmak için agresif başlamayı önceden planlamıştım. Nerede olduğum aklıma gelmesin diye daha fazlasını yapmaya çalıştım ve hızlı başladım. Gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi. Formula 1 padoğunda yer almak çok güzel duygular yaşattırdı. Daha önce Barcelona’da yarışmıştım ancak Formula 1 hafta sonunda yarışmaya başlayınca pistin apex’inden tutun tribündeki seyircilere kadar her şey çok değişiyor. Benim için de çok heyecanlı bir atmosferdi.""Dünyada çok fazla pilot bu duyguyu yaşayamıyor"Ayhancan Güven, geçtiğimiz hafta sonu ise motorsporlarının en özel lokasyonlarından olan Monako’da yarıştı. İnanılmaz anlar yaşadığını belirten Güven, “Monako Grand Prix'si çok özel bir yarış. Monako’da yarışmanın tek yolu Formula 1, Formula 2 veya Supercup’ta yarışmak. Bu da bana nasip oldu. Dünyada çok fazla pilot bu duyguyu yaşayamıyor. Öncesinde tecrübem olmadığı için kafamda soru işaretleri vardı. Sokak pistinde hiç yarışmamıştım. Çok iyi hazırlanmaya çalıştım. Simülasyonlarda çok zaman geçirdim, daha önceki yarışların görüntülerini mühendislerimle beraber defalarca izledik." dedi."Ve ilk çıktığım andan itibaren pist beni büyüledi. Antrenmanlarda biraz zorlandım. Sıralama turlarında ise daha rahattım. Sürüşüm de iyiydi. Çok keyif almaya başladım. Seneye yarışmak için şimdiden sabırsızlanıyorum. Yarış çok keyifliydi. Hızım çok iyiydi, sadece geçiş fırsatı bulamadım. Aslında çok büyük çılgınlık yapsam rakibimi geçebileceğim pozisyonlar vardı ama sıralamadaki konumumu riske atmamak için denemedim. Umarım seneye daha iyi bir sıralama turuyla daha iyi sonuçlar alabilirim."Yarış sırasında tek geçiş yapan pilot Ayhancan’dı. Son yıllarda geçiş yapılamaması konusunda eleştirilen Monako’daki pist hakkında da konuşan Güven, "Monako’da geçiş yapmak çok zor. Çok fazla riske girmeniz lazım. Ben startta bir geçiş yaptım. Aslında kötü başladım ancak iyi toparladım ve gaz mesafesini de iyi tutunca bir sonraki virajda geçtim. Yarışta zaten çok geçiş yoktu." dedi.Deneyimlerinin ardından daha önce yer aldığı Carrera Cup ile Supercup arasındaki farkları anlatan Ayhancan, "Carrera Cup ile Supercup arasında araç anlamında aslında çok büyük bir fark yok. Tabii Supercup’ta susturucu olmadığı için araba biraz daha güçlü ancak en büyük fark yarış ortamında beliriyor. Supercup’taki hafta sonu konsepti çok farklı ve heyecanlı. Bir antrenman turu yapılıyor, hemen ardından sıralama turlarına geçiliyor ve sonrasında yarışa başlıyoruz. Buna bir şekilde adapte olmanız gerekiyor. Supercup’ta haftanın başından sonuna kadar en üst seviyede olmalısınız." açıklamasında bulundu.İyi başladığı sezonu iyi bir sırada tamamlamak istediğinin altını çizen genç sürücü, "Porsche Supercup’a başlamadan önce herkes nerede yarışacağımı merak ediyordu. Ben de merak ediyordum. Sonrasında Supercup’a başladık ve genel klasmanda ikinci sıradayız. Çok hızlı ve iddialı olduğumuzu gösterdik. Ancak şu an yarışlara gerçekçi yaklaşmak zorundayım. Bilmediğim, daha önce yarışmadığım çok fazla pist var. Rakiplerim çok tecrübeli ve çok yetenekliler. An itibarıyla iyi gidiyorum ancak en ufak bir hatada arka sıralara düşebileceğimi biliyorum. Elimden geleni yapacağım. Bu sene alabileceğim en iyi sonuçları alıp gelecek sene şampiyon olmak istiyorum." sözleriyle temkinli davrandıklarının altını çizdi.Ayhancan Güven, gelecek hedefleriyle ilgili ise, "Motorsporlarında şu ana kadar benim yolum, bulunduğum yerde başarı kazanıp bir sonraki klasmana geçmek oldu. Single seater (tek koltuklu araç) deneme fırsatım yoktu. Önüme öyle bir fırsat gelirse denemek isterim. Ancak şu an öyle bir düşüncem yok. GT’de yarışıyorum. Buraya odaklandım. İleride neler olur bilemeyiz, yaşayarak göreceğiz. Benim yapacağım şey, bana verilen aracı en hızlı şekilde sürmek." dedi.Hazırlayan: Alperen DELİBAŞ