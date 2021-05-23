Monako'da zafer Max Verstappen'in - Son Dakika

Monako'da zafer Max Verstappen'in

23.05.2021 18:12
Monako'da zafer Max Verstappen'in, System.String[]

Formula 1'de sezonun 5. yarışı Monako'da yapıldı.

Formula 1'de sezonun 5. yarışı Monako'da yapıldı. Red Bull pilotu Max Verstappen baştan sona hatasız götürdüğü yarışı ilk sırada tamamlayarak sezonun ikinci zaferini elde etti. Carlos Sainz (Ferrari) ikinci, Lando Norris (McLaren) ise üçüncü oldu.

Formula 1'de heyecan Monako Grand Prix'si ile devam etti. Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc dünkü sıralama turlarında ortaya koyduğu performansla evinde pole pozisyonunu elde etmiş ancak sıralama turlarının son saniyelerinde kaza yapmıştı. Ferrari, bugünkü yarış öncesi Leclerc'in aracının sol tahrik milinde start saatine kadar düzeltilmesi imkansız olan bir sorun nedeniyle Monakolu pilotun yarışamayacağını açıkladı. Bunun üzerine sıralama turlarında ikinciliği elde eden Red Bull pilotu Max Verstappen büyük bir avantajla yarışa başladı. Verstappen'in ardından Mercedes'ten Valtteri Bottas ve Ferrari'den Carlos Sainz start aldı. Start anında Bottas'ın önünü iyi kapatan Verstappen avantajını korudu. Geçişin zorluğu ile bilinen Monako Grand Prix'inde start anında ilk 10 arasında bir değişiklik olmadı.

HAMİLTON MONACO'DA GERİDE KALDI

Bu sezon ilk 4 yarışın 3'ünü ilk sırada tamamlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında ortaya koyduğu performansın ardından Monako'da yarışa 7. pozisyonda başladı. 7 dünya şampiyonluğu bulunan başarılı pilot Monako'da hayal kırıklığı yaşadı ve yarışı 7. sırada bitirdi.

BOTTAS YARIŞ DIŞI KALDI

Yarışın ilk pit stopu Hamilton'dan geldi. Hamilton 30. turda pite gelerek sert lastik taktı. Mercedes, yarışın 31. turunda ise Bottas'ı pite çağırdı. Bottas'ın aracının sağ ön lastiği sıkışınca ciddi bir zaman kaybı yaşadı. Mekanikerler uzun süre aracın sağ ön lastiğini çıkarabilmek için uğraş verdi ama başarılı olamadı. Yaşananların ardından Bottas yarışa devam edemedi ve Mercedes şampiyona için önemli puanlara veda etmiş oldu.

RED BULL PİTLERDE SORUN YAŞAMADI

Red Bull ilk olarak lider durumdaki Verstappen'i pite çağırdı. Hollandalı pilot, sorunsuz bir pit stopla henüz pite girmemiş olan takım arkadaşı Sergio Perez'in ardından 2. sırada yarışa döndü. Ardından pite gelen Perez ise Vettel'in önünde yarışa dahil oldu ve 4. sıraya çıktı.

İlk pit stopların ardından ilk beşte sıralama Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Sergio Perez (Red Bull), Sebastian Vettel (Aston Martin) şeklinde oldu. Lewis Hamilton ise yarışı Pierre Gasly'nin ardından 7. sırada sürdürdü.

PEREZ İLE NORRİS ARASINDA ÜÇÜNCÜLÜK SAVAŞI

65. turdan itibaren Perez ile Norris arasında üçüncülük için çekişme başladı. Norris'in arkasında yer alan Perez bu turda farkı 1 saniyenin altına kadar düşürdü ve geçiş için fırsat kollamaya başladı. Ancak Norris, Red Bull ile ilk podyumu için mücadele eden Perez'e şans tanımadı. İkili arasındaki fark son turda neredeyse 1.5 saniye civarındaydı.

EN HIZLI TUR HAMİLTON'DAN

68. turda ikinci kez pite gelen Hamilton yumuşak lastik taktı. İngiliz pilot yeni lastiklerin ardından 1: 12.909 ile yarışın en hızlı turunu atarak bu puana sahip oldu.

RED BULL HEM PİLOTLARDA HEM DE TAKIMLARDA ÖNE GEÇTİ

Monako Grand Prix'inin ardından Red Bull zirveyi Mercedes'in elinden almış oldu. Max Verstappen pilotlar sıralamasında liderliği Lewis Hamilton'ın elinden alırken, takımı Red Bull da takımlar sıralamasında zirveye yerleşti.

Pilotlar klasmanında 105 puana çıkan Verstappen'i 101 puanla Hamilton takip ediyor. Üçüncü sıradaki Lando Norris'in ise 56 puanı bulunuyor.

Takımlar sıralamasında ise Red Bull 149 puanla ilk sıraya yerleşti. Sadece 1 puan geride ise Mercedes yer alıyor. Üçüncü McLaren ise 80 puana sahip.

Monako Grand Prix'inde ilk 10 şu isimlerden oluştu:

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Carlos Sainz (Ferrari)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Sergio Perez (Red Bull)

5- Sebastian Vettel (Aston Martin)

6- Pierre Gasly (Alphatauri)

7- Lewis Hamilton (Mercedes)

8- Lance Stroll (Aston Martin)

9- Esteban Ocon (Renault)

10- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

(Sabri Kalkar/ İHA)

Monako'da zafer Max Verstappen'in
Monako'da zafer Max Verstappen'in

Max Verstappen, Formula 1, Redbull, Monako, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Monako'da zafer Max Verstappen'in - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Darmstadt'ta Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı oldu Darmstadt'ta Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı oldu Lazio, Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'i önerdi Lazio, Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'i önerdi Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı Funda Aksu, aralarında ilişki olmadığını söyledi Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı Funda Aksu, aralarında ilişki olmadığını söyledi İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın "Ölüyorum" feryatları ortalığı inletti Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti! Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti!

Son Dakika Haberleri
17:42 Müşteri, "Maske takın" diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı
17:39 Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?
17:35 Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun sosyal paylaşım sitelerindeki takipçi sayısı yarım milyarı aştı
17:27 Taksim'de ekipler parfümlerini aldı, seyyar satıcı boğazına döner bıçağı dayadı
17:25 Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor
17:22 Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi
16:55 Fenerbahçe'de Gustavo depremi: Emre Belözoğlu varsa, ben yokum!
16:51 Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı Funda Aksu, aralarında ilişki olmadığını söyledi
16:13 İtalya'da düşen teleferik nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti
15:57 Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker onun için Sedat Peker onun için "uyuşturucu ticareti yapıyor" demişti! Halil Falyalı iddialara canlı yayında yanıt verdi         
18:40
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Robinson Ziya dede olarak bilinen adam Türkiye'ye kötü haberi verdi: Eskiden bir sürü kiraz çıkardı, şimdi yemeye bulunmuyor Robinson Ziya dede olarak bilinen adam Türkiye'ye kötü haberi verdi: Eskiden bir sürü kiraz çıkardı, şimdi yemeye bulunmuyor         
17:29
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi         
17:23
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti         
16:37
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük         
15:39
İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi         
15:05
8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor         
14:44
Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor         
14:40
Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı         
13:44
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart         
13:35
İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:25
Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı         
11:51
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 19:32:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Monako'da zafer Max Verstappen'in - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement