Monceau'nun Pastaneci Kızı Filmi - Son Dakika

“Altı Ahlak Hikayesi” serisinin ilk filminde, Paris sokaklarında gezinen bir hukuk öğrencisi, eski usul bir pastanenin müdavimi oluyor. Sürekli buradan atıştırmalıklar alırken, tezgâhın ardındaki alımlı kadının ilgisini çekmeye çalışıyor.

Yönetmen: Éric Rohmer

Senaryo: Éric Rohmer

Oyuncular: Barbet Schroeder, Claudine Soubrier, Michèle Girardon

Filmin Türü: Kısa Film

Orijinal Adı: La boulangère de Monceau

Yapımcı Firma: Les Films du Losange

Yapım Yılı: 1963

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 23 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 14.08.2021

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