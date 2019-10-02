Son Dakika Haberleri: Mönchengladbach, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı
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Mönchengladbach, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı

1 saat önce

Borussia Mönchengladbach, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Mönchengladbach, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı, System.String[]

Borussia Mönchengladbach, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Marco Rose yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Alman ekibi, antrenmana ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Çalışmanın basına kapalı gerçekleşen bölümünde ise Başakşehir maçının taktik idmanı gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:43 Kaynak: İHA
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