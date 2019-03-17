Monchi, Sevilla'ya Döndü

İspanya'nın Sevilla Kulübü, "Monchi" lakaplı Ramon Rodriguez Verdejo'nun yeniden sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

İspanya'nın Sevilla Kulübü, "Monchi" lakaplı Ramon Rodriguez Verdejo'nun yeniden sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.



Sevilla Kulübü, İtalya ekibi Roma'dan ayrılan Monchi ile sportif direktörlük görevi için 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığını duyurdu.



Avrupa futbolunda son dönemlerde ismini sık duyuran 50 yaşındaki Monchi, 2000-2017 yıllarında Sevilla'da görev yaptığı sürede kulübün elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olmuştu. Sevilla, uygun fiyatlarla transfer edilen oyuncularda kilit rol oynayan Monchi'nin sportif direktörlük yaptığı 17 yılda 5 UEFA Kupası, 2 İspanya Kral Kupası ve birer UEFA Süper Kupa ile İspanya Süper Kupa kazanmıştı. 2017'de Roma ile anlaşan İspanyol futbol adamı Monchi, geçen hafta İtalya kulübünden ayrılmıştı.

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