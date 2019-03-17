Son Dakika Haberleri: Monchi, Sevilla'ya Döndü

Monchi, Sevilla'ya Döndü

1 saat önce

İspanya'nın Sevilla Kulübü, "Monchi" lakaplı Ramon Rodriguez Verdejo'nun yeniden sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

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İspanya'nın Sevilla Kulübü, "Monchi" lakaplı Ramon Rodriguez Verdejo'nun yeniden sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Sevilla Kulübü, İtalya ekibi Roma'dan ayrılan Monchi ile sportif direktörlük görevi için 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığını duyurdu.

Avrupa futbolunda son dönemlerde ismini sık duyuran 50 yaşındaki Monchi, 2000-2017 yıllarında Sevilla'da görev yaptığı sürede kulübün elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olmuştu. Sevilla, uygun fiyatlarla transfer edilen oyuncularda kilit rol oynayan Monchi'nin sportif direktörlük yaptığı 17 yılda 5 UEFA Kupası, 2 İspanya Kral Kupası ve birer UEFA Süper Kupa ile İspanya Süper Kupa kazanmıştı. 2017'de Roma ile anlaşan İspanyol futbol adamı Monchi, geçen hafta İtalya kulübünden ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Spor
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