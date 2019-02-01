Mondi, 2019 yılında 100 adet française bayilik verecek
1 saat önce
2023 yılına kadar Türkiye genelinde 500 noktada bayi ağına ulaşmayı hedeflen Mondi, 2019 yılında yurtiçinde 100 adet franchise bayilik vermeyi planlıyor.
2023 yılına kadar Türkiye genelinde 500 noktada bayi ağına ulaşmayı hedeflen Mondi, 2019 yılında yurtiçinde 100 adet franchise bayilik vermeyi planlıyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48
İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar
Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi
Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
Kocasını Öldüren Kadın: Akşam Tartıştık, Sabah İlişkiye Girmek İsteyince Bıçağı Savurdum