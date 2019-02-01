Son Dakika Haberleri: Mondi, 2019 yılında 100 adet française bayilik verecek

Mondi, 2019 yılında 100 adet française bayilik verecek

1 saat önce

2023 yılına kadar Türkiye genelinde 500 noktada bayi ağına ulaşmayı hedeflen Mondi, 2019 yılında yurtiçinde 100 adet franchise bayilik vermeyi planlıyor.

Mondi, 2019 yılında 100 adet française bayilik verecek, System.String[]
2023 yılına kadar Türkiye genelinde 500 noktada bayi ağına ulaşmayı hedeflen Mondi, 2019 yılında yurtiçinde 100 adet franchise bayilik vermeyi planlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 

Ekonomi
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