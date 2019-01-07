Mondi, Baypm ile Çalışma Deneyimini Anlatıyor
1 saat önce
Mondi Bilgi İşlem Müdürü Teoman Çağırıcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Mondi Bilgi İşlem Müdürü Teoman
Çağırıcı, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Mondi'nin dünyada, ambalaj sektöründe lider bir firma olduğunun altını çizen Çağırıcı, BayPm ile olan işbirliklerinden şu sözlerle bahsetti: "Kağıt, hurda üretimini ve aynı zamanda satışını gerçekleştirmekte. Firmanın ana faaliyet alanı ise oluklu mukavva üretimi üzerine. Biz iki sene önce BayPm ile tanışma fırsatı bulduk. Türkiye
'den olmasına dikkat ettik. Sertifika ve kadrosu rakiplerine kıyasla çok iyiydi ve bizim için de çok önemliydi. ve böylece değişik projelerde çalışmalarımıza başladık. İki yıldır da 8-9 adet adet projeyi hayata geçirdik ve sorunsuz %100 memnuniyet ile işbirliğimizi devam ettirmekteyiz."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32
76'ıncı Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu! Geceye Green Book Filmi Damga Vurdu
Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Hakem Hataları Televizyonda Tartışılmasın
Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil