Son Dakika Haberleri: Mondi, Baypm ile Çalışma Deneyimini Anlatıyor

Mondi, Baypm ile Çalışma Deneyimini Anlatıyor

1 saat önce

Mondi Bilgi İşlem Müdürü Teoman Çağırıcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Mondi Bilgi İşlem Müdürü Teoman Çağırıcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Mondi'nin dünyada, ambalaj sektöründe lider bir firma olduğunun altını çizen Çağırıcı, BayPm ile olan işbirliklerinden şu sözlerle bahsetti: "Kağıt, hurda üretimini ve aynı zamanda satışını gerçekleştirmekte. Firmanın ana faaliyet alanı ise oluklu mukavva üretimi üzerine. Biz iki sene önce BayPm ile tanışma fırsatı bulduk. Türkiye'den olmasına dikkat ettik. Sertifika ve kadrosu rakiplerine kıyasla çok iyiydi ve bizim için de çok önemliydi. ve böylece değişik projelerde çalışmalarımıza başladık. İki yıldır da 8-9 adet adet projeyi hayata geçirdik ve sorunsuz %100 memnuniyet ile işbirliğimizi devam ettirmekteyiz."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32 

TV, Teoman, Sektörel, Ekonomi
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