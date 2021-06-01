Mondi Grup Olmuksan'ı satın alma işlemini tamamladı

Birleşik Krallık merkezli ambalaj malzemeleri ve kağıt üreticisi Mondi, tüm koşulların yerine getirildiğini ve Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret hisselerinin yüzde 90.38'inin, International Paper'dan toplam 66 milyon euro bedelle satın alımını tamamladığını duyurdu.

Mondi'den yapılan açıklamaya göre, şirketin işletme değeri yüzde 100 bazda yaklaşık 88 milyon euro olarak belirlendi.