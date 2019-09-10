Mondi yeni vizyonunu açıkladı

Türkiye mobilya sektörünün önemli markalarından Mondihome, küresel bir oyuncu olmak ve kısa vadede Türkiye'nin lider markalarından biri haline gelmek hedefiyle değiştirdiği yeni logosunu ve yeni dönem stratejilerini düzenlediği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Toplantıda konuşan Boydak Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Baki Ertekin: "Mondi yeni logosu ve kurumsal kimliğiyle, 2023 vizyonunu yeniden oluşturdu" dedi.



Boydak Holding'in mobilya ve ev donanımı eşyaları alanında faaliyet gösteren markası Mondihome hedef büyüterek, gelecek döneme iddialı çalışmalarla giriyor. Türkiye çapında 310 mağazası ve ihracattaki yüksek performansıyla tüketiciye ulaşan Mondihome, 2023 hedefleri doğrultusunda yenilediği logosunu ve yeni dönem stratejilerini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantı Boydak Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Baki Ertekin, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık, grubun iş ortakları ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.



"Yenilenen logomuzla hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz"



Boydak Mobilya grubu olarak, dünya arenasında tüm ülkelerde tüketicilerin erişebileceği, dünyanın en önemli oyuncularından birisi olmak için var güçleri ile çalıştıklarını belirten Boydak Holding CEO'su ve yönetim kurulu üyesi Alpaslan Baki Ertekin; "Belirlediğimiz hedeflerde çok ciddi mesafeler aldık, alt yapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 2023 vizyonu dahilinde ihracat sorumluluğumuzu en önemli programımız haline getirdik. Yenilenen logosu, kurumsal kimliği ve yeniden oluşturulan vizyonu ile Mondihome yurt içi ve yurt dışında küresel hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan biri olacak. Yenilenen logomuzla hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz" dedi.



İstihdam açısından grubun lokomotif sektörünün mobilya olduğunu belirten Ertekin, "Sanayi ve yatırım yolculuğumuza devam ediyoruz, bir yandan faaliyet gösterdiği sektörlerde yepyeni başarılara koşarken, diğer yandan en tecrübeli olduğu mobilya alanında, lider kimliğiyle yurt içinde ve yurt dışında her yıl milyonlarca tüketiciye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.



Boydak Holding'in istikrarlı büyümesini sürdüren bir yapıya sahip olduğunu belirten Ertekin, "Yeni enerjisi ile Mondihome'un da bu büyük yapı içerisinde daima önde koşarak gruba ve sektöre katkısını artırarak yoluna devam edeceğini" ifade etti.



"Mondihome yeni kurumsal kimliği ve stratejileriyle tüketicilere yenilikler sunmaya devam edecek"



Boydak Holding olarak mobilya alanında yaklaşık 1 milyon metre kare üretim alanı ile dünyanın en büyük entegre tesislerinden sahip olduklarını belirten Ertekin, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl hedefleri doğrultusunda, ekonomik istikrar ve pozitif beklentiler iş dünyasına pek çok kapı açarken, aynı zamanda pek çok sorumluluk da getiriyor. Küresel arenada katma değer oluşturma gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu rekabette başarının en önemli unsurlarından biri markalaşmak. Markalaşma alanında sektörde ilkleri gerçekleştiren Boydak Holding, Mondihome markasının yeni kurumsal kimliği ve stratejileriyle; tüketicilerine yenilikleri ulaştırmaya devam edecek. İnanıyorum ki yeni iletişim dili, pazardaki uygulamaları, değişen ürün grupları, sunum ortamları ile yakın gelecekte mobilya sektörünün liderlerinden biri olacak. Holding yönetimi olarak Mondihome'un bu yeni hedefleri gerçekleştirmesinde desteğimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



"Mondihome herşeyi ile baştan tasarlandı"



Toplantıda yenilenen logo ve kurumsal kimlik tasarımı ile uygulama süreçleri hakkında da bilgi veren Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık ise tüketici ihtiyaçlarına en iyi en doğru şekilde cevap verebilmek, değişen tüketici beklenti ve eğilimlerini karşılayabilmek için Mondihome olarak sürekli bir değişim içerisinde olduklarını belirtti.



"Yenile Hayatı" sloganıyla yeni büyüme hedefleri paralelinde yepyeni bir logo ve kurumsal kimlik oluşturduklarını söyleyen Uyanık, "Yeni logomuzun tasarlanması ve sahadaki tüm uygulamaları için mütevazi sayılabilecek bir bütçe ile hareket ettik, bu değişim ve dönüşüm sürecinde özellikle satış noktalarımızda bayilerimiz de kendi mağazalarını yenileyerek destek verdiler, vermeye devam ediyorlar. Mondihome herşeyi ile baştan tasarlandı" dedi.



Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık sözlerine şöyle devam etti: "Biz yepyeni bir Mondi fikriyle kendimizi yeniledik. Mondihome yeni logo ve kurumsal kimliğiyle adeta yeniden doğuyor. Sıcak ve samimiyet rengi turuncu ağırlıklı yeni logomuzla, sonsuzluğu ve sevgiyi simgeleyen ve Mondi'nin 'M' harfini hatırlatan kalp ikonu ve modern yazı fontuna sahip logomuz ile yeni bir boyuta kapı açıyoruz. Yenilenen logomuzla, sektördeki konumumuzu, markamızın imajını ve algısını çok daha yükseklere taşıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 120 mağazamızın değişim ve dönüşümü tamamlandı. Yıl sonuna kadar ise kalan mağazalarımızı tamamlayarak 310 mağazamızın tümünde iç dekorasyonları ile birlikte kurumsal kimliği yenilenmiş olacağız. Logo değişikliğimiz hem yurtiçi hem de yurtdışındaki satış noktalarımızı, çalışanlarımızı, tüketicilerimizi, tedarikçi ve diğer paydaşlarımızı dolayısıyla çok geniş bir kitleyi ilgilendiren, etkileyen bir yenilik. Mondihome 30 yıldır tüketicilerin evinden içeri giren, onların yaşam alanlarına değer katan bir marka. Her geçen yıl daha fazla tüketiciye ulaşan bu markanın büyüme yolculuğunda heyecan ve azmimiz en büyük motivasyonumuz oldu. Yenilenen logomuzla birlikte daha büyük heyecan duyuyor ve tüketicilerimizle daha da samimi ve yakın bir ilişki içerisinde olmayı istiyoruz".



"Hedefimiz sektör liderliği"



Markanın gelecek plan ve programlarına ilişkin de değerlendirme yapan Bilal Uyanık, "Yenilenen kurumsal kimliğimizle gelecek dönem hedeflerimizi de revize ederek 2023 vizyonuna kararlı bir programla giriyoruz. Şu anda sektörün ilk 5 markasından biri olarak çok daha iddialı noktalara gelmek için bir dizi planlamalar yaptık. Kapalı alanlarımızın yüzde 40 civarında büyütülerek artırılması, makine parkamızın yenilenmesi ve takviyesi edilmesi gibi alanlarda 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon TL'ye yakın bir yatırım bütçesi planlandı. Bu doğrultuda 2020 yılında, ürettiği tüm ürünlerini Mondihome tek çatı altında üretmeye devam edecek. Diğer taraftan satış noktalarındaki teşhir alanlarını yüzde 70 artırarak 2020 yılında tüketicilerimiz için alışverişi keyfe dönüştürecek mağazalar oluşturacağız. Bununla ilişkili olarak 310 olan mağaza sayımızı 2020 yılında 420, 2023 yılında ise 550'ye çıkaracağız. İstihdam açısından da beyaz ve mavi yakada yeni dönemde yüzde 60 civarında bir artış öngörüyoruz. İhracatta 2023 yılına kadar geometrik büyümelerle sektörün en çok ihracat yapan ilk 5 firması arasında yer alacağız. Diğer alt yapı çalışmalarımızla birlikte orta vade hedefimiz; pazar payımızı agresif olarak artırarak sektörün lider markaları arasında yer almak" diye konuştu. - İSTANBUL