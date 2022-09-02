Kamboçya'nın Mondulkiri Eyaletindeki Vahşi Hayvanlar Fotokapana Yakalandı

MONDULKİRİ, 2 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya'nın Mondulkiri vilayetindeki bir koruma alanında fotokapan tarafından fotoğrafı çekilen bir uzun kuyruklu makak, 14 Ağustos 2022. Kamboçya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra, Cuma günü yaptığı açıklamada, fotokapanların yakın dönemde ülkenin kuzeydoğusundaki Mondulkiri eyaletinde bulunan koruma alanlarındaki bir dizi nadir yaban hayvanını görüntülediğini söyledi. (Fotoğraf: Kamboçya Çevre Bakanlığı/WWF-Kamboçya/Xinhua aracılığıyla)
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