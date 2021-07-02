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Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda - Son Dakika

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda

02.07.2021 13:47
Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda, System.String[]

ANNESİNİN İZİNDEBir zamanlar dillere destan bir aşk ve evlilik yaşayan ama sonra yollarını ayıran İtalyan yıldız Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in büyük kızı Deva, İtalya'nın Portofino kentinde görev aldığı çekimde görüntülendi.

<a class='keyword-sd' href='/monica-bellucci/' title='Monica Bellucci'>Monica Bellucci</a> ile <a class='keyword-sd' href='/vincent-cassel/' title='Vincent Cassel'>Vincent Cassel</a>'in kızı Deva annesinin yolunda
ANNESİNİN İZİNDE

Bir zamanlar dillere destan bir aşk ve evlilik yaşayan ama sonra yollarını ayıran İtalyan yıldız Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in büyük kızı Deva, İtalya'nın Portofino kentinde görev aldığı çekimde görüntülendi. Son iki yıldır model olarak kariyer yapmaya başlayan Deva Cassel, bu konuda da annesinin ayak izlerini takip ediyor gibi.

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda
YİNE TANITIM YÜZÜ OLDU

Genç kız, tanıtım yüzü olduğu firmanın reklam filmi için kamera karşısına geçti. Daha önce çekimler sırasında annesi Monica Bellucci'nin yalnız bırakmadığı Deva Cassel, bu kez ekip arkadaşlarıyla birlikte yalnız başınaydı. Genç kız, kamera arkasında sergilediği neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti. Deva Cassel'ın annesinin gençlik yıllarına olan benzerliği de gözden kaçmadı.

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda
MODA DÜNYASINDA TANINMAYA BAŞLADI

Bellucci ile Cassel'in iki kızından büyüğü olan Deva Cassel, geçen yıl yaz aylarında da ünlü bir moda firmasının çıkardığı parfümün tanıtım filmi için kamera karşısına geçmişti. Ondan sonra da dünyanın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Milano Moda Haftası'nda yine aynı firmanın defilesinde görüntülendi. Henüz öğrenim hayatını sürdüren Deva Cassel de "armut dibine düştü" deyimini doğrular gibi aynı kulvarda olmasa da gösteri dünyasında kariyer yapacak.

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda
ANNESİ ONUNLA GURUR DUYUYOR

Bellucci, geçen yıl ilk kapak pozunu veren kızı için duyduğu mutluluğu sosyal medya sayfasından paylaşmıştı. 56 yaşındaki Bellucci, kızının pozunu kendi Instagram sayfasında Bir zamanlar küçük bir kız vardı... Zaman çok hızlı geiyor. Hayat seni korusun canım" mesajıyla birlikte paylaşmıştı.

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda
İKİ ÇOCUKLARI VAR

Deva Cassel'in annesi Monica Bellucci ile babası Vincent Cassel, 1999'da evlendi 2013'te boşandı. Cassel geçen yıl model Tina Kunakey ile ikinci evliliğini yaptı. Deva Cassel'ın bir tane öz bir tane de üvey olmak üzere iki kardeşi bulunuyor. Monica Bellucci ve Vincent Cassel iki çocuklarına rağmen evliliklerini sonlandırdı.

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda
İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in evliliğinden Deva'nın yanı sıra 11 yaşında Léonie Cassel adında bir kızları daha bulunuyor. Cassel, Bellucci ile evliliğini bitirdikten sonra Tina Kunakey ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten Amazonie adında bir kızı bulunuyor.

Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda

Monica Bellucci, Vincent Cassel, Evlilik, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva annesinin yolunda - Son Dakika Magazin


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