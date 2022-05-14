Monitörlerde MS (Tepkime Süresi) nedir? - Son Dakika
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Monitörlerde MS (Tepkime Süresi) nedir?

14.05.2022 18:26
Monitörlerde MS (Tepkime Süresi) nedir?

Monitör satın alacağımız zaman karşımıza çıkan MS (Tepkime Süresi) nedir? İşte kullanıcıların dikkat etmesi gerekenler...

Günümüzde pek çok kişi bilgisayarı için bir monitör seçerken ilk önce ekran çözünürlüğüne odaklanıyor. Ardından panelin türüne ve bütçeye göre bir değerlendirme yaparak alacağı cihazı seçiyor. Fakat bu ürünleri satın alırken daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmek istiyorsak, Hz ve MS değerlerine de dikkat etmeliyiz. Peki monitörlerde MS (Tepkime Süresi) nedir?

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MS (Tepkime Süresi) süresi nedir?

Monitörlerde Tepkime Süresi anlamına gelen MS, panelden ekrana aktarılan görüntünün varış süresini temsil eder. Panelin içerisindeki pikseller bir görüntüyü oluşturmak için farklı renkleri yansıtırlar. Bu süre arttıkça, ekranda gölgelenmeler ve görüntü içerisinde karanlık alanlar oluşur. Dolayısıyla MS değeri ne kadar düşük olursa o kadar iyi olacaktır.

Monitörlerde MS (Tepkime Süresi) nedir?

Özellikle oyuncu bilgisayarlarında yüksek hareket içeren oyunları oynadığımızda farkını daha iyi anlayabildiğimiz MS süresi, belli bir seviyenin altındayken gözümüz için farkı ayırt etmek zorlaşacaktır. Bu değer de kabaca 5 MS olarak kabul edilir.

Tabii bir kaç yıl öncesine kadar 5 MS ve altındaki değerleri yalnızca TN panel tipine sahip monitörler verebiliyordu. Dolayısıyla yüksek renk doğruluğu ve yüksek görüş açısı için IPS bir ekran isteyen kişiler ya çok yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor ya da bu özellikten feragat ediyorlardı.

Monitörlerde MS (Tepkime Süresi) nedir?

Fakat artık günümüzde IPS, VA ve TN panellerin neredeyse hepsi 1 MS'ye kadar destek sunabiliyor. Ayrıca bu durum fiyatlarına yüksek oranda yansımıyor. Dolayısıyla TN paneller artık eskisi yüksek performansı değil, uygun fiyatı temsil eden bir hal aldı. Tabii bunu, aynı çözünürlük ve tazeleme hızına sahip olan rakiplerine kıyasla söylüyoruz.

Buna ek olarak, satın alacağınız monitörün tazeleme hızı da MS süresi üstünde belirleyici bir faktördür. Örneğin, nispeten eski sayılabilecek 60 Hz bir mönitörde 16 MS süresi o kadar göze batmazken, 144 veya 240 Hz bir monitörde bu değer 8 seviyesinin üzerine çıktığında kabul edilemeyecek bir düzeye ulaşır.

Monitörlerde MS (Tepkime Süresi) nedir?

Fakat her şey göründüğü gibi olmayabilir. Örneğin, bir monitörün piksellerinin siyahtan siyaha geçiş süresi 5 MS ölçülürken, siyahtan kırmızıya geçiş süresi 20 MS değerlerine çıkabilir. Fakat 2 MS monitörde bu değer 15'lere kadar düşecektir. Ayrıca bu noktada kullanmış olduğunuz HDMI veya Display Port kablosunun kalitesi bile etki edebilir.

Sonuç olarak bu noktada kullanıcılara, yüksek renk doğruluğuna sahip IPS panelli, 120 Hz üstü ve 5 MS altı bir monitörü tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Tabii bütçe doğrultusunda çözünürlük 4K'ya ve Hz 360'a çıkarabilir. Tepkime Süresini de 1 MS'ye kadar düşürebilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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