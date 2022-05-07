"Monna Rosa" sulu boya sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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"Monna Rosa" sulu boya sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu

07.05.2022 11:40

Hatice Kahraman ve Atölye Tezhip Grubu'nun hazırladığı "Monna Rosa" sulu boya sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Hatice Kahraman ve Atölye Tezhip Grubu'nun hazırladığı "Monna Rosa" sulu boya sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Doğanın yeniden uyanışını simgeleyen ilkbaharın güzelliklerini tablolar üzerinden yansıtan serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile sergi küratörü Meyçem Ezengin'in yanı sıra çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

AA muhabirine sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan Türkmen, serginin adının 16 Kasım 2021'de vefat eden şair ve fikir adamı Sezai Karakoç'un meşhur şiiri "Monna Rosa"dan ilham alarak konulduğunu söyledi.

Türkmen, sergide 70'in üzerinde eserin yer aldığını aktararak, "Muhteşem bir sergi. Çiçekler ve gül özellikle konu edilmiş. Hem Hatice Hanım'ı hem de eserleri yapan sevgili öğrencilerini kutluyorum. Bu sergi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde 22 Mayıs'a kadar açık kalacak. Bütün sanatseverleri bekliyoruz." dedi.

Yarın Anneler Günü'nün kutlanacağını hatırlatan Türkmen, annelerine hediye almak isteyenlerin sergideki tablolardan hediye edebileceğini belirtti.

Sergi, 22 Mayıs'a kadar açık kalacak

Ressam Hatice Kahraman ise sergiyi 20 öğrencisiyle 1 yıllık bir çalışmanın sonucunda hazırladıklarına işaret ederek, "Özellikle güller ve çiçekler temalı sulu boya sergisi hazırladık. Sulu boya kendi branşında zor bir teknik. Fakat öğrencilerim bu teknikte gerçekten üstün bir gayret gösterdiler ve ortaya çok güzel eserler çıkardılar." diye konuştu.

Kahraman, Üsküdar'da böyle bir sergi açmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, sanatseverleri baharı karşılayan eserlerin beklediğini ifade etti.

Sergi, 22 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Monna Rosa sulu boya sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu
Monna Rosa sulu boya sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu
Monna Rosa sulu boya sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu
Monna Rosa sulu boya sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu

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'Monna Rosa Suluboya Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı 'Monna Rosa Suluboya Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Monna Rosa' sulu boya sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Monna Rosa" sulu boya sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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