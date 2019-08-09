Son Dakika Haberleri: Monos Filmi
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Monos Filmi

5 dakika önce

Monos filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Monos filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Kolombiya'nın ormanlarında gerillalık yapan bir grup genç, Kolombiya'da kaçırılan Amerikalı bir doktoru koruma görevini üstlenir. Baktıkları ve sütünden faydalandıkları inekleri yanlışlıkla öldürülünce gençler düşmanla yüzleşmeye ve Amerikalı kadını korumaya mecbur kalırlar.


Yönetmen: Alejandro Landes
Senaryo: Alejandro Landes, Alexis Dos Santos
Oyuncular: Sofia Buenaventura, Julian Giraldo, Karen Quintero, Laura Castrillón, Deiby Rueda, Paul Cubides, Sneider Castro, Moises Arias, Julianne Nicholson, Wilson Salazar, Jorge Román, Valeria Diana Solomonoff
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Monos
Yapımcı Firma: Bord Cadre Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Kolombiya, Arjantin, Uruguay, Hollanda
Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca
Filmin Süresi: 102 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 29.11.2019

Monos Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Kolombiya, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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