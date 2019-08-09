Monos Filmi

Kolombiya'nın ormanlarında gerillalık yapan bir grup genç, Kolombiya'da kaçırılan Amerikalı bir doktoru koruma görevini üstlenir. Baktıkları ve sütünden faydalandıkları inekleri yanlışlıkla öldürülünce gençler düşmanla yüzleşmeye ve Amerikalı kadını korumaya mecbur kalırlar.Yönetmen:
Alejandro LandesSenaryo:
Alejandro Landes, Alexis Dos SantosOyuncular:
Sofia Buenaventura, Julian Giraldo, Karen Quintero, Laura Castrillón, Deiby Rueda, Paul Cubides, Sneider Castro, Moises Arias, Julianne Nicholson, Wilson Salazar, Jorge Román, Valeria Diana SolomonoffFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
MonosYapımcı Firma:
Bord Cadre FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Kolombiya, Arjantin, Uruguay, HollandaOrijinal Dili:
İngilizce, İspanyolcaFilmin Süresi:
102 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
29.11.2019Monos Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.