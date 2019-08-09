Monos Filmi

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Kolombiya'nın ormanlarında gerillalık yapan bir grup genç, Kolombiya'da kaçırılan Amerikalı bir doktoru koruma görevini üstlenir. Baktıkları ve sütünden faydalandıkları inekleri yanlışlıkla öldürülünce gençler düşmanla yüzleşmeye ve Amerikalı kadını korumaya mecbur kalırlar.Alejandro LandesAlejandro Landes, Alexis Dos SantosSofia Buenaventura, Julian Giraldo, Karen Quintero, Laura Castrillón, Deiby Rueda, Paul Cubides, Sneider Castro, Moises Arias, Julianne Nicholson, Wilson Salazar, Jorge Román, Valeria Diana SolomonoffDramaMonosBord Cadre Films2019Kolombiya, Arjantin, Uruguay, Hollandaİngilizce, İspanyolca102 dk.Başka Sinema29.11.2019