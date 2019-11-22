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Monsanto zehirli tarım ilacı kullandığı suçlamasını kabul etti
6 saat önce
Biyoteknoloji devi Monsanto Hawaii'deki tesislerinden birinde ekinlerin üzerinde yasaklı olan bir tarım ilacı kullandığını kabul etti
Biyoteknoloji devi Monsanto Hawaii'deki tesislerinden birinde ekinlerin üzerinde yasaklı olan bir tarım ilacı kullandığını kabul etti.
Perşembe günü görülen davada Monsanto yüksek oranda zehir içeren ilacı araştırma amaçlı yetiştirilen ekinlere sıktığı suçlamasını ve 10 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:34
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