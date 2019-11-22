Son Dakika Haberleri: Monsanto zehirli tarım ilacı kullandığı suçlamasını kabul etti
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Monsanto zehirli tarım ilacı kullandığı suçlamasını kabul etti

6 saat önce

Biyoteknoloji devi Monsanto Hawaii'deki tesislerinden birinde ekinlerin üzerinde yasaklı olan bir tarım ilacı kullandığını kabul etti

Monsanto zehirli tarım ilacı kullandığı suçlamasını kabul etti, System.String[]

Biyoteknoloji devi Monsanto Hawaii'deki tesislerinden birinde ekinlerin üzerinde yasaklı olan bir tarım ilacı kullandığını kabul etti.


Perşembe günü görülen davada Monsanto yüksek oranda zehir içeren ilacı araştırma amaçlı yetiştirilen ekinlere sıktığı suçlamasını ve 10 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:34 
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